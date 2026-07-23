'Thạch Sanh' Tống Toàn Thắng bán vé xiếc trực tuyến, nhận mã QR trên điện thoại

NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa phối hợp với Tổng công ty VTC triển khai nền tảng bán vé trực tuyến dành cho các chương trình biểu diễn tại rạp Xiếc Trung ương thông qua website: xiecvietnam.vn.

Khán giả có thể mua xé xem xiếc trên điện thoại ẢNH: LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM CUNG CẤP

Vị giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nổi tiếng với vai Thạch Sanh trong xiếc trăn, cho biết: "Số lượng vé bán trực tuyến đang tăng. Khi không phải in vé cứng, chỉ cần xòe mã QR trên điện thoại để vào rạp, khán giả cũng thấy tiện lợi hơn nhiều".

Mặc dù vậy, NSND Tống Toàn Thắng cũng cho biết Liên đoàn xiếc Việt Nam vẫn tiếp tục có vé cứng bán tại chỗ. "Đây là vé dành cho khách vãng lai", ông Thắng nói.

Lướt điện thoại xem xiếc

Hiện tại, thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, khán giả có thể truy cập website để theo dõi lịch biểu diễn, lựa chọn chương trình, suất diễn và vị trí ngồi phù hợp. Hệ thống hiển thị sơ đồ khán phòng với ghế có màu khác nhau, tương đương với độ thuận tiện theo dõi và giá cả. Khách có thể chủ động chọn ghế theo nhu cầu. Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc mua vé online thuận lợi hơn mua vé tại quầy.

Liên đoàn Xiếc cũng đa dạng hóa chương trình để khán giả có nhiều lựa chọn ẢNH: LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM CUNG CẤP

Sau khi thanh toán online, vé điện tử dưới dạng mã QR được gửi tới người mua. Khán giả chỉ cần lưu mã vé trên điện thoại và xuất trình khi đến rạp Xiếc Trung ương tại 67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Dùng mã QR vừa rút ngắn thời gian soát vé, vừa hạn chế tình trạng mất vé, quên vé.

NSND Tống Toàn Thắng cho biết, tài khoản khách hàng trên website còn cho phép người dùng theo dõi những vé đã mua và lịch sử giao dịch, thuận tiện hơn khi cần kiểm tra lại thông tin suất diễn hoặc đặt vé cho những chương trình tiếp theo.

Hiện tại, theo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, khoảng 80% giao dịch trên nền tảng được thực hiện bằng thiết bị di động. NSND Tống Toàn Thắng cho biết việc bán vé trực tuyến giúp đơn vị bắt kịp thói quen tiếp cận nghệ thuật của công chúng. "Khán giả hiện nay, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có con nhỏ, mong muốn được xem lịch diễn, lựa chọn vị trí, thanh toán và nhận vé nhanh chóng ngay trên điện thoại", NSND Tống Toàn Thắng nói.