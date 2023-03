THACO AUTO mạnh tay tăng ưu đãi cho nhiều dòng xe của Kia, Mazda và Peugeot

Từ tháng 2.2023, ba thương hiệu này đã đồng loạt được THACO AUTO áp dụng mức giá bán mới, giảm đáng kể so với mức giá áp dụng trước đó. Trong tháng 3, ngoài việc tiếp tục duy trì ưu đãi giá, nhiều mẫu xe Kia, Mazda và Peugeot còn được áp dụng thêm ưu đãi, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội sở hữu xe với mức giá tốt hơn.

Cụ thể, Kia tăng thêm ưu đãi cho một số dòng xe như Morning, Soluto, K3, Seltos, Sportage và Kia Carens (áp dụng tùy theo phiên bản). Trong đó, đáng chú ý nhất là dòng xe "ăn khách" Kia K3. Ngoại trừ phiên bản số sàn 1.6 MT vẫn duy trì ưu đãi 20 triệu đồng, 4 phiên bản còn lại đều được THACO AUTO mạnh tay tăng mức giảm lên đến 35 - 40 triệu đồng.

Kia Morning 2 phiên bản AT và AT Luxury cũng được ưu đãi 20 triệu đồng. Điều này giúp khách hàng lần đầu mua xe dễ dàng tiếp cận hơn, khi giá bán của dòng xe hạng A này chỉ còn khởi điểm từ 389 triệu đồng. Ở phân khúc xe hạng B, Kia Soluto phiên bản AT Luxury cũng được giảm giá 10 triệu đồng. Riêng bản AT Deluxe giảm mạnh 35 triệu đồng.

Với phân khúc xe đa dụng, các mẫu xe Sonet, Seltos và Sportage cũng nhận nhiều khuyến mại hấp dẫn. Theo đó, Kia Sonet ưu đãi từ 20 - 30 triệu đồng tùy phiên bản, mức giảm này tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mẫu xe "đàn anh" Kia Seltos các phiên bản sử dụng động cơ 1.4 lít tăng áp cũng được ưu đãi từ 20 - 30 triệu đồng. Riêng các phiên bản dùng máy dung tích 1.6 lít, đều có mức ưu đãi 30 triệu đồng. Với mẫu Sportage, khách hàng khi mua bản 2.0G Luxury được giảm 20 triệu đồng. 2 bản 2.0D Signature và 2.0D Signature (X-Line) nhận ưu đãi lên đến 55 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Riêng Kia Sorento, tất cả các phiên bản được ưu đãi giá giảm từ 20-50 triệu đồng, giá bán khởi điểm của mẫu D-SUV chỉ từ 1,169 triệu đồng.

Đối với thương hiệu Mazda, bộ đôi CX-5 và CX-8 vẫn được duy trì mức ưu đãi cao nhất. Theo đó, khách mua CX-5 thuộc hai phiên bản thấp gồm 2.0 Deluxe và 2.0 Luxury được giảm 80 triệu đồng, trong khi các phiên bản cao cấp 2.0 Premium và 2.0 Signature Premium AWD mức giảm lên đến 100 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, giá bán sau ưu đãi của Mazda CX-5 chỉ còn từ 759 - 959 triệu đồng. Với mẫu "đàn anh" CX-8, hai phiên bản Luxury và Premium ưu đãi 80 triệu đồng, trong khi hai bản cao cấp Premium AWD và Premium AWD-6S ưu đãi 90 triệu đồng.

Mẫu bán tải Mazda BT-50, ngoại trừ bản cao cấp 1.9 Luxury 4x2, 4 phiên bản thấp đồng loạt nhận ưu đãi 50 triệu đồng. Trong khi, mẫu xe hạng B Mazda2 duy trì mức ưu đãi từ 35 - 57 triệu đồng, tùy phiên bản và biến thể sedan hay hatchback. Mazda6 giảm đồng loạt 40 triệu đồng cho tất cả phiên bản.

Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ đôi SUV đô thị cỡ nhỏ, gồm Mazda CX-3 và Mazda CX-30. Trong tháng 3.2023, hai mẫu xe này tăng mức ưu đãi với nhiều phiên bản. Cụ thể, Mazda CX-30 giảm lần lượt 60 triệu đồng và 82 triệu đồng cho 2 phiên bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Mức giảm này giúp giá bán thực tế của mẫu xe đa dụng này chỉ còn từ 749 - 777 triệu đồng.

Ngoài ra, Mazda3 Sedan cũng là cái tên đáng chú ý khi thương hiệu xe Nhật mạnh tay tăng mức ưu đãi lên đến 40 triệu đồng cho khách mua 2 phiên bản 1.5 Deluxe và 1.5 Luxury. Trong khi, bản cao cấp nhất 1.5 Premium cũng được giảm 20 triệu đồng.

Đối với Peugeot, từ sau Tết thương hiệu này đã điều chỉnh giá công bố với mức điều chỉnh giảm từ 50-105 triệu đồng so với năm 2022, đi kèm đó là ưu đãi lên đến 40 triệu đồng bao gồm ưu đãi giá và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi) cùng nhiều chương trình tri ân hấp dẫn khác đến khách hàng.

Với giá công bố mới, khách hàng đam mê phong cách lịch lãm của các thương hiệu xe châu Âu có thể sở hữu mẫu Peugeot 2008 chỉ với mức giá từ 779 triệu đồng.

Tương tự, đối với 2 dòng xe Peugeot cao cấp hơn là 3008 và 5008, ngoài giá bán mới đã được điều chỉnh còn được áp dụng thêm ưu đãi gồm tiền mặt và bảo hiểm vật chất, tổng ưu đãi từ 13-36 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản. Riêng mẫu xe gia đình Peugeot Traveller phiên bản Premium 7 chỗ, khách hàng được giảm ngay 40 triệu đồng khi sở hữu xe trong tháng 3.