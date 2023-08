Thái Bình: Án mạng sau khi liên hoan khai trương cửa hàng

"Sự việc xảy ra đêm 12.8. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân...", vị này cho biết về vụ án mạng trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12.8, một người dân tổ chức khai trương cửa hàng tại khu vực chợ Rét (thuộc địa phận giáp ranh thôn An Lạc 2 - An Lạc 3, xã An Vinh) và làm cơm đãi khách.

Thời điểm đó, ông T.N.D (47 tuổi, trú Ngã Tư Môi, TT.An Bài, H.Quỳnh Phụ) đi ngang qua. Lúc này, ông Trần Văn Lê (46 tuổi, trú thôn An Lạc 3, xã An Vinh) vừa nhậu từ khu vực khai trương đi ra và cả hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Ông Lê cầm cây gậy inox phang mạnh vào vùng gáy ông D.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng K.L.

Cú đánh rất mạnh vào chỗ nguy hiểm khiến ông D. gục ngay tại chỗ.

Người dân có mặt nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trạm y tế xã An Vinh nhưng nạn nhân được xác nhận đã tử vong trước đó.

"Theo báo cáo, hôm đó một cửa hàng khai trương có làm 4 mâm cơm đãi khách, ông Lê là khách mời. Khi xảy ra vụ việc, ông Lê vừa ở đám khai trương ra trong tình trạng say rượu. Được biết, ông D. ở TT.An Bài, hôm đó đưa con về nhà vợ thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên..", vị lãnh đạo thông tin thêm về vụ án mạng.

Sự việc sau đó được cấp báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nghi phạm Trần Văn Lê bị lực lượng Công an xã An Vinh bắt ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an H.Quỳnh Phụ có mặt, phối hợp công an xã ổn định tình hình an ninh trật tự, khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện đa khoa H.Quỳnh Phụ để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra vụ án mạng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, thi thể nạn nhân được gia đình đưa về lo hậu sự.

Hiện vụ án mạng vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.