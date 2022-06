Thái Bình: Bắt giữ 'chị đại' nhiều tiền án vẫn buôn ma túy

Ngày 2.6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, 10 giờ hôm qua (1.6), Đội CSMT - Công an TP.Thái Bình phối hợp Công an P.Trần Lãm, TP.Thái Bình triệt phá thành công chuyên án “116L”, triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại khu vực P.Trần Lãm.

Theo đó, lực lượng công an bắt quả tang Đỗ Thị Lan (47 tuổi, trú P.Trần Lãm) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ 0,1569 gr heroin và 100.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Thị Lan, công an thu giữ 0,8282 gr heroin; 100 giấy tráng kim màu trắng; 200 túi nilon trong suốt có mép cài và viền màu đỏ (dùng để gói ma túy bán lẻ cho các đối tượng nghiện); 05 dao tem (dùng để chia nhỏ ma túy).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ngay sau đó đã tiến hành tạm giữ Đỗ Thị Lan để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bán trái phép chất ma túy.





Được biết Đỗ Thị Lan là người nhiễm HIV có nhiều tiền án về ma túy. Cụ thể, vào các năm 2004 và 2008, Lan bị TAND TP.Thái Bình xử phạt tổng cộng 60 tháng tù tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tiếp đó, năm 2012, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đỗ Thị Lan 7 năm 6 tháng tù giam tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi ra tù, "chị đại" Đỗ Thị Lan có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên quan hệ với những người nghiện ma túy, có nhiều tiền án về ma túy. Đỗ Thị Lan thường xuyên thay đổi chỗ ở để hoạt động bán lẻ trái phép chất ma túy.

Gần đây nhất, Lan thuê trọ tại phòng trọ tại tổ 14, P.Trần Lãm và tiếp tục có dấu hiệu bán lẻ trái phép chất ma túy tại chỗ ở. Cửa phòng trọ của Lan được hàn kiên cố và luôn đóng kín, chỉ khoét một lỗ nhỏ để giao ma túy và nhận tiền.