Thái Bình: Bắt một doanh nhân tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Ngày 13.6, nguồn tin từ một lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Bình cho biết, chiều qua 12.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Sơn La (tức La "điên", 67 tuổi, quê quán ở xã Minh Quang, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Sơn La bị cáo buộc giữ vai trò là đồng phạm trong vụ án. Theo đó, La bị bắt để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn hộ liền kề 5 tầng PG 3-01 thuộc dự án Vincom Shophouse Thái Bình nằm trên đường Lê Lợi (P.Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là nơi bị can La đang kinh doanh và sinh sống CÙ HIỀN

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Thái Bình, bị can La là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, La "điên" thành lập Công ty TNHH Mạnh La (địa chỉ tại đường Lê Lợi, P.Đề Thám, TP.Thái Bình), đăng ký với 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ.

Từ lĩnh vực trên, bị can La đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ trong xã hội và lấn sân sang đầu tư, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép… và trở thành thương hiệu có tiếng tại tỉnh Thái Bình.

Nguồn tin từ VKSND tỉnh Thái Bình cho biết thêm, La "điên" là người chuyên gia đấu giá đất. Nhiều năm trước, quỹ đất của xã Minh Quang, H.Kiến Xương (Thái Bình) được chính quyền bán cho La. Sau đó La phân lô, bán nền.

Cũng theo nguồn tin này, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng với việc sẽ bắt giữ một số cán bộ địa phương có liên quan.