Ngày 31.1, thông tin từ Công an H.Hưng Hà (Thái Bình) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Bùi Văn Xuân (35 tuổi, trú tại P.Yên Bình, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Xuân đã dùng hai con dao chém bác rể của vợ mình tử vong.

Bùi Văn Xuân từng được khám và điều trị liên quan đến bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai (TP.Hà Nội) trước đó.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Bùi Văn Xuân có dấu hiệu tâm thần không ổn định nên vợ của Xuân là chị Vũ Thị Liên đã liên hệ với bà Ngô Thị Luyến (trú H.Đông Hưng, Thái Bình) để nhờ... "cúng" để chữa bệnh cho Xuân.

Lực lượng công an khống chế Bùi Văn Xuân tại nóc đền Thần Cống CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, sáng 28.1, chị Liên cùng bố mẹ chồng và một số người trong gia đình đưa Xuân đến nhà ông Đỗ Thế Năng (61 tuổi, trú TT.Hưng Hà, H.Hưng Hà, Thái Bình), là bác rể của chị Liên, để nhờ ông Năng dẫn sang gặp bà Luyến.

Đến trưa cùng ngày, sau khi đến nhà bà Luyến và thống nhất làm lễ cúng vào sáng 29.1, ông Năng cùng gia đình Xuân quay trở về nhà ông Năng. Sau đó, vợ chồng Xuân ở lại nhà ông Năng, còn người thân trong gia đình Xuân trở về Ninh Bình.

Biết Xuân có dấu hiệu tâm thần nên vợ ông Năng đã đưa cháu nhỏ về quê ở xã Văn Cẩm, (H.Hưng Hà) chỉ để ông Năng ở nhà cùng vợ chồng Xuân. Đến khoảng 5 giờ ngày 29.1, Xuân tỉnh dậy, nói là xuống tầng 1 hút thuốc lào, rồi Xuân đi vào bếp ở tầng 1 lấy 2 con dao. Lúc này, chị Liên và ông Năng đi xuống tầng 1, phát hiện Xuân đã mở cổng, cầm dao chạy ra đường.

Chị Liên và ông Năng chia ra các hướng để tìm kiếm Xuân. Trên đường đi tìm Xuân, ông Năng đi đến khu vực ngã 3 đường Trần Thánh Tông thì bất ngờ Xuân xuất hiện, cầm 2 con dao chạy đến chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, đầu ông Năng cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau đó, Xuân vứt dao ở hiện trường rồi lội qua sông, chạy đến đền Thần Cống (thuộc tổ dân phố Đãn Chàng 2, TT.Hưng Hà), trèo lên nóc đền.

Nhận được tin báo, phát hiện sự việc có dấu hiệu của vụ án mạng, Công an TT.Hưng Hà và Công an H.Hưng Hà đã có mặt khống chế Bùi Văn Xuân và đưa về trụ sở làm việc. Đồng thời phối hợp Viện KSND cùng cấp và Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo lãnh đạo Công an H.Hưng Hà, khi bị phát hiện, Xuân đang ở trên nóc đền Thần Cống cố thủ, không chịu xuống. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ tiếp cận, Công an H.Hưng Hà đã khống chế, đưa Xuân về trụ sở cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Xuân khai nhận, bản thân Xuân tự nghĩ trong gia đình nhà vợ có ma xó muốn giết Xuân nên Xuân phải giết một người trong gia đình vợ. Khi thấy ông Năng một mình đuổi theo, Xuân nảy sinh ý định giết bác rể của vợ và đã ra tay sát hại nạn nhân.