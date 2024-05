Thái Bình: Công an xác minh nhóm người tập yoga giữa đường

Gần đây, trên một số Fanpage mạng xã hội Faccebook xuất hiện hình ảnh một nhóm phụ nữ mặc áo ba lỗ, quần legging nhiều màu sắc bó sát, nằm ngửa trên những chiếc thảm ở giữa đường.

Nhóm phụ nữ đang nằm tập yoga ngay giữa đường nhánh QL37 ẢNH CẮT TỪ FACEBOOK

Qua hình ảnh xác định, nhóm người phụ nữ chia làm từng cặp 2 người, đè lên nhau trong tư thế nằm ngửa, quây thành một hình tròn, chân chụm vào nhau và cùng hướng chân về một phía trong tư thế tập yoga.

Điều đáng chú ý là nhóm người này trải thảm tập yoga ở giữa đường, xung quanh ô tô, xe máy vẫn đang di chuyển và một số người đang chụp ảnh dưới gốc cây hoa bằng lăng tím.

Được biết, nơi nhóm phụ nữ trải thảm nằm tập là đường nhánh QL37 (địa bàn TT.Thanh Nê, H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Sau khi hình ảnh được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ dư luận. Ai nấy đều ngán ngẩm và cho rằng đây là màn trình diễn thể hiện quá lố và thiếu hiểu biết. Nhiều tài khoản còn cảnh báo mọi sự thiếu hiểu biết pháp luật và thiếu ý thức đều phải bị trả giá. Cạnh đó, các tài khoản khác đều đồng tình nên xử phạt nghiêm những người này vì đã bất chấp nguy hiểm mà vi phạm luật an toàn giao thông.

Ngày 17.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Đội CSGT-TT (Công an H.Kiến Xương) cho biết, đã nắm bắt được thông tin về nhóm phụ nữ trải thảm tập yoga giữa đường. Lực lượng công an đang phối hợp với Công an TT.Kiến Xương để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định.