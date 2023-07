Thái Bình: Khởi tố 1 cán bộ quản lý thị trường về hành vi nhận hối lộ

Ngày 27.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳnh Phụ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Hà Vân Anh (36 tuổi, trú H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi "nhận hối lộ".

Bị can Hà Vân Anh nghe các cơ quan tố tụng đọc quyết định CACC

Hà Vân Anh là cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý thị trường Thái Bình).

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tối ngày 23.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳnh Phụ đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi, trú tại TT.Hưng Hà, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Viện KSND H.Quỳnh Phụ sau đó đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra đối với Nguyễn Mạnh Cường, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Theo hồ sơ vụ việc, Công an H.Quỳnh Phụ đã nhận được thông tin một số hộ kinh doanh nhỏ tại địa phương phản ánh việc bị một số cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 nhũng nhiễu, gây khó dễ, nhận hối lộ.

Từ nguồn tin tố giác, Công an H.Quỳnh Phụ đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình để lập chuyên án đấu tranh, xác minh, làm rõ.

Vụ án nhận hối lộ đang được lực lượng chức năng, điều tra, làm rõ.