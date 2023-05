Thái Bình: Khởi tố bị can lập Facebook mạo danh tống tiền

Ngày 9.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thành Trung (20 tuổi, trú tại xã An Tràng, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Thành Trung tại cơ quan điều tra CACC

Theo hồ sơ, thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã phát hiện 1 đối tượng có hành vi lập Facebook giả mạo những người có chức vụ quan trọng trong xã hội, sau đó mạo danh họ để đăng tải các bài viết, bình luận trên các trang mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, sai sự thật để bôi nhọ danh dự, làm xấu hình ảnh của bị hại, đồng thời, gây sức ép buộc bị hại phải chuyển số tiền lớn cho đối tượng.

Phát hiện sự việc, Công an H.Quỳnh Phụ đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình để có kế hoạch đấu tranh với đối tượng này.

Ngày 28.4, tại thôn Thượng (xã An Tràng, H.Quỳnh Phụ), đội Cảnh sát hình sự (Công an H.Quỳnh Phụ) đã bắt quả tang Trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền là 50.250.000 đồng của bị hại.

Trung khai nhận, để có tiền tiêu xài, sau một thời gian theo dõi mạng xã hội, đối tượng phát hiện bị hại là người có địa vị trong xã hội nên bị can đã tạo 1 tài khoản Facebook giống với tài khoản Facebook của bị hại, sau đó đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép, chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước lên trang Facebook vừa lập.

Sau đó Nguyễn Thành Trung đã đe dọa bị hại và ra điều kiện nếu muốn xóa tài khoản Facebook giả mạo, bị hại phải chuyển cho Trung 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và tiếp tục chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.