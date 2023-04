Thái Bình: Phát hiện tài xế dùng giấy chứng nhận kiểm định giả

Ngày 10.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bàn giao vụ việc tài xế ô tô sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả đến Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua giám định, lực lượng chức năng xác định giấy tờ của tài xế Tuân là giả B.D

Trước đó, vào lúc 8 giờ 5 phút ngày 12.3, tại Km79+200 trên quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Lê Lợi 2 (xã Đông Xuân, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), tổ công tác Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Bình) kiểm tra xe ô tô khách 29 chỗ BS 29B - 003.15 do tài xế Phạm Văn Tuân (39 tuổi, trú xã Quảng Phú, H.Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển theo hướng Thái Bình - Hải Phòng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nghi vấn giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng tem kiểm định an toàn kỹ thuật dán trên xe do tài xế Tuân cung cấp là giả.

Tổ công tác sau đó đề nghị trưng cầu giám định giấy tờ trên. Sau khi giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Công an tỉnh Thái Bình kết luận số giấy tờ trên là giả.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số giấy tờ giả trên, báo cáo cấp trên và phối hợp với Công an H.Đông Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 12.12.2022, tại Km 74 trên QL 39 (thuộc địa phận TT.Đông Hưng, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), tổ công tác Trạm CSGT Cầu Nghìn, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình khi làm nhiệm vụ, phát hiện anh Đoàn Ngọc Quyền (35 tuổi, trú tại xã Trung Dũng, H.Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô BS 29C - 157.56 có nồng độ cồn trong hơi thở. Kiểm tra giấy phép lái xe của anh Quyền, lực lượng công an nghi vấn giấy phép giả nên đã trưng cầu giám định. Kết quả, giấy phép lái xe của anh Quyền được kết luận không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trạm CSGT Cầu Nghìn sau đó hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT, Công an H.Đông Hưng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.