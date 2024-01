Thái Bình: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hai lãnh đạo xã bị khởi tố

Ngày 26.1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03, Công an tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai lãnh đạo xã Thụy Trường (H.Thái Thụy), gồm ông Đồng Minh Chính (51 tuổi, chủ tịch xã) và Nguyễn Mậu Tuyến (52 tuổi, phó chủ tịch xã), cùng ông Bùi Anh Bính (61 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Đồng Minh Chính CÔNG AN THÁI BÌNH

Trước đó, liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với Mai Văn Bấn (65 tuổi, trú tại xã Thụy Trường) về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo hồ sơ, Mai Văn Bấn khai thác tài nguyên không được cấp phép, phục vụ công trình trên địa bàn xã Thụy Trường, gây thiệt hại tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, từ ngày 24.4 đến 28.7.2023, hai lãnh đạo xã và bị can Bùi Anh Bính đã không chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để Mai Văn Bấn có hành vi thuê người múc, vận chuyển đất và hút cát trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.