Thái Châu: Tuổi 75 vẫn miệt mài làm nghề và niềm trăn trở dành cho hậu bối

Ở tuổi 75, danh ca Thái Châu vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Gần đây, ông gây chú ý khi xác nhận trở lại Người kể chuyện tình, với vai trò giám khảo chính. Giọng ca sinh năm 1951 cho biết mỗi lần đồng hành cùng chương trình đều mang đến cảm giác háo hức khi được gặp gỡ những gương mặt mới, những giọng hát mới. Điều nam danh ca chờ đợi không chỉ là khả năng hát mà còn là sự sáng tạo của thế hệ trẻ trong cách thể hiện, hòa âm và phối khí.

Thái Châu nói về sự trở lại 'Người kể chuyện tình'

Thái Châu chia sẻ chương trình và ban giám khảo mong muốn nhìn thấy những cách tiếp cận mới mẻ để các ca khúc quen thuộc có thêm sức sống trong đời sống âm nhạc hôm nay. Đây cũng là cơ hội để các ca sĩ trẻ giới thiệu giọng hát, cá tính và hình ảnh của mình đến đông đảo khán giả trong nước cũng như cộng đồng người Việt yêu âm nhạc ở nước ngoài.

Danh ca Thái Châu ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, truyền đạt kinh nghiệm cho những giọng ca trẻ Ảnh: NSX

Với danh ca Thái Châu, một giám khảo trước hết cần có nền tảng chuyên môn và sự hiểu biết về âm nhạc, nhưng bên cạnh đó còn phải giữ được sự công tâm khi đánh giá thí sinh. Đặc biệt, nam danh ca cho rằng lời nhận xét của giám khảo không chỉ để chỉ ra điểm mạnh, điểm cần cải thiện mà còn nên trở thành động lực để các nghệ sĩ trẻ tiếp tục hoàn thiện bản thân.

“Cái nào hay là mình phải công nhận”, danh ca Thái Châu nhấn mạnh tinh thần công bằng trong chấm điểm. Theo nam danh ca, những ca sĩ trẻ mới bước vào nghề cần có thời gian tích lũy kinh nghiệm, đứng trên nhiều sân khấu và tiếp xúc với nhiều đối tượng khán giả để ngày càng bản lĩnh, tự tin hơn.

Qua 10 mùa tổ chức, Người kể chuyện tình đưa khán giả nhìn lại quá trình phát triển của nhạc Việt Nam qua nhiều thập niên. Trong hành trình ấy, những ca khúc quen thuộc sẽ được các thí sinh tiếp cận bằng góc nhìn của thế hệ mới. Đây cũng là điểm giao thoa thú vị giữa giá trị âm nhạc qua thời gian và tinh thần sáng tạo của những giọng hát trẻ.

Danh ca Thái Châu kỳ vọng những “làn gió mới” mang đến những màu sắc khác biệt cho chương trình Ảnh: NSX

Năm nay, cuộc thi trở lại với màn tranh tài của 6 thí sinh gồm Đỗ Thảo My, Đào Trung Tín, Chấn Minh, Phượng Tiên, Nam Thành và Tăng Vịnh Nghi. Từng giành giải nhất các cuộc thi về bolero, Chấn Minh tiếp tục mang chất trữ tình và màu sắc riêng đến hành trình Người kể chuyện tình. Với nền tảng diễn xuất cùng quá trình trau dồi thanh nhạc, Phượng Tiên sở hữu lợi thế truyền tải câu chuyện và cảm xúc. Trong khi đó, Nam Thành từng ghi dấu tại nhiều sân chơi âm nhạc, sẵn sàng làm mới màu sắc của mình qua những câu chuyện tình trong chương trình lần này.

Đào Trung Tín sở hữu nền tảng thanh nhạc bài bản cùng kinh nghiệm sân khấu phong phú, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Không ngừng trau dồi giọng hát và khám phá nhiều lĩnh vực nghệ thuật, Đỗ Thảo My, Tăng Vịnh Nghi mang phong cách trình diễn hiện đại đến sân chơi này. 6 thí sinh sẽ bước vào hành trình khám phá âm nhạc, cùng tranh tài qua các phần thi đơn ca và song ca trước khi chọn ra ba gương mặt bước vào chung kết.

Đồng hành cùng các thí sinh là ban giám khảo giàu kinh nghiệm gồm danh ca Thái Châu, Ngọc Ánh, ca sĩ Hồ Lệ Thu, Như Hảo, Quốc Đại, Thùy Trang, nhạc sĩ Nguyễn Quang… Chương trình Người kể chuyện tình dự kiến lên sóng từ 1.10 trên THVL1.