Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Thái Hòa trở lại màn ảnh rộng sau 'Tử chiến trên không'

Thạch Anh
Thạch Anh
27/02/2026 06:05 GMT+7

Dự án điện ảnh Anh hùng chính thức công bố poster và trailer đầu tiên, hé lộ những tình tiết xoay quanh một tài xế taxi kiêm người cha đơn thân bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỉ.

Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái ngộ của đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng nhà sản xuất Timothy Linh Bùi.

Phim có sự tham gia của Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Phương Thanh…

Thái Hòa trở lại màn ảnh rộng sau 'Tử chiến trên không'- Ảnh 1.

Tạo hình của Thái Hòa trong phim mới

ẢNH: NSX

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, lần này Thái Hòa trở lại trong một hình ảnh kiệm lời, nhiều trăn trở. Nhân vật Hùng không phải người cha hoàn hảo của hai cô con gái Hân đang tuổi dậy thì (Phương Thanh thủ vai) và My (bé Gia Tuệ) đang bệnh hiểm nghèo. Vai diễn đòi hỏi nam nghệ sĩ lột tả tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội: cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay "thần chết"...

Với phim Anh hùng, nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo đánh dấu cột mốc bước chân vào địa hạt điện ảnh bằng một câu chuyện gai góc, thời sự nhưng giàu cảm xúc. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, đặt trọng tâm vào niềm tin, danh dự và cái giá của những lựa chọn. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 24.4.

Tin liên quan

Thái Hòa cướp máy bay trong 'Tử chiến trên không'

Thái Hòa cướp máy bay trong 'Tử chiến trên không'

Đoàn phim 'Tử chiến trên không' với sự tham gia của Thái Hòa vừa tung teaser và poster đầu tiên. Phim mang đến câu chuyện về vụ cướp máy bay, được lấy cảm hứng từ những sự kiện cướp máy bay xảy ra sau năm 1975.

Trung Ruồi, Duy Hưng, Thái Hòa, Neko Lê làm nông dân, dạy con về lòng biết ơn

BTC Hoa hậu Việt Nam xin lỗi vụ thí sinh múa ở sân chầu điện Thái Hòa

Khám phá thêm chủ đề

Thái hòa nghệ sĩ Tử chiến trên không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận