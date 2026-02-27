Thái Hòa trở lại màn ảnh rộng sau 'Tử chiến trên không'

Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái ngộ của đạo diễn Võ Thạch Thảo cùng nhà sản xuất Timothy Linh Bùi.

Phim có sự tham gia của Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Phương Thanh…

Tạo hình của Thái Hòa trong phim mới ẢNH: NSX

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, lần này Thái Hòa trở lại trong một hình ảnh kiệm lời, nhiều trăn trở. Nhân vật Hùng không phải người cha hoàn hảo của hai cô con gái Hân đang tuổi dậy thì (Phương Thanh thủ vai) và My (bé Gia Tuệ) đang bệnh hiểm nghèo. Vai diễn đòi hỏi nam nghệ sĩ lột tả tâm thế của một người cha bị đặt giữa ánh nhìn từ gia đình và xã hội: cứu người trước mắt hay trở thành kẻ tội đồ khi mạng sống con mình đang nằm trong tay "thần chết"...

Với phim Anh hùng, nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo đánh dấu cột mốc bước chân vào địa hạt điện ảnh bằng một câu chuyện gai góc, thời sự nhưng giàu cảm xúc. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, đặt trọng tâm vào niềm tin, danh dự và cái giá của những lựa chọn. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 24.4.