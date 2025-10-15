Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:

Live Thai kỳ khỏe mạnh - Khởi đầu vững chắc cho tương lai của con

Huỳnh Na
Huỳnh Na
15/10/2025 08:00 GMT+7

Việc theo dõi và quản lý thai kỳ an toàn giúp phát hiện sớm nguy cơ, biến chứng cho cả mẹ và bé, tăng cơ hội sống sót, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ.

Vào lúc 20 giờ thứ Tư ngày 15.10.2025, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Trung tâm Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ đồng hành cùng mẹ bầu và gia đình, giải đáp những băn khoăn trong quá trình mang thai, hướng dẫn nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, cũng như chia sẻ bí quyết chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách:

- ThS.BS Đỗ Khắc Khánh, Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa.

- BS.CKI Nguyễn Văn Công, Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa.

- BS.CKI Nguyễn Lê Quý, Bác sĩ khoa Sơ sinh.

Chương trình được phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

