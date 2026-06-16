Thai kỳ nguy cơ cao tăng, BV Phương Nam ra mắt trung tâm quản lý chuyên sâu

Sinh con muộn và "bài toán" thai kỳ nguy cơ cao

Tương tự, chị H. (ở TP.HCM) bước vào hành trình làm mẹ đầu tiên với tất cả niềm vui xen lẫn lo âu ở tuổi ngoài 35. Chị vẫn nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình thường, cho đến khi kết quả siêu âm ở tuần thứ 36 khiến mọi thứ đảo lộn. Một biến chứng hiếm gặp, mạch máu tiền đạo kèm nhau bám thấp đặt cả mẹ và con vào tình thế nguy hiểm chỉ trong tích tắc.

Tuổi kết hôn và sinh con lần đầu của phụ nữ Việt Nam đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Theo số liệu của Bộ Y tế, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt đã tăng từ 25,2 tuổi năm 2019 lên 27,2 tuổi vào năm 2023. Cùng với xu hướng kết hôn muộn, độ tuổi sinh con đầu lòng cũng đang dịch chuyển sang các nhóm tuổi lớn hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng xu hướng này cũng góp phần làm gia tăng các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao. Nhiều thai phụ bước vào thai kỳ khi đã có sẵn các bệnh lý nền hoặc đối mặt với những yếu tố nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi nếu không được quản lý phù hợp

Chị L. bình thản vượt cạn tuổi 36 giữa thai kỳ nguy cơ cao nhờ sự đồng hành theo sát của ê-kíp sản Bệnh viện Phương Nam

Những ai thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Long, khoa Sản - Phụ khoa Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) chỉ ra các nhóm đối tượng cần được theo dõi chặt chẽ:

Độ tuổi: Sản phụ dưới 18 tuổi hoặc trên 35 tuổi.

Hình thái thai kỳ: Mang song thai, đa thai, hoặc mang thai nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (IVF).

Bệnh lý thai kỳ: Tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược.

Tiền sử sản khoa: Có tiền sử sảy thai, sinh non, thai lưu, hoặc thai chậm tăng trưởng.

Bệnh lý nền: Mắc các bệnh tim mạch, tuyến giáp, bệnh tự miễn.

Tuy nhiên, thai kỳ nguy cơ cao không đồng nghĩa với việc thai kỳ chắc chắn sẽ xảy ra biến chứng. Điều quan trọng là thai phụ cần được phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp. Nếu như thai kỳ thông thường có thể được theo dõi hiệu quả thông qua các mốc khám thai định kỳ, thì với thai kỳ nguy cơ cao, việc chăm sóc không chỉ dừng lại ở những lần tái khám theo lịch.

"Mỗi thai phụ có thể đối mặt với những yếu tố nguy cơ khác nhau. Điều này đòi hỏi quá trình theo dõi liên tục, đánh giá nguy cơ thường xuyên và trong nhiều trường hợp cần có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé", Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Long, khoa Sản - Phụ khoa Bệnh viện Phương Nam (Thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu) cho biết.

Trung tâm Quản lý thai kỳ nguy cơ cao BV Phương Nam: Khác biệt từ sự "Đo ni đóng giày"

Sự gia tăng của các thai kỳ nguy cơ cao đặt ra yêu cầu về những mô hình chăm sóc toàn diện và chuyên sâu hơn. Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Phương Nam chuẩn bị đưa vào hoạt động Trung tâm Quản lý thai kỳ nguy cơ cao nhằm đồng hành cùng những thai phụ cần được theo dõi sát trong suốt thai kỳ.

Điểm khác biệt của Trung tâm Quản lý thai kỳ nguy cơ cao nằm ở việc xây dựng lộ trình theo dõi được cá thể hóa cho từng thai phụ. Thay vì áp dụng một mô hình chăm sóc chung, mỗi mẹ bầu sẽ được đánh giá dựa trên tình trạng sức khỏe, tiền sử sản khoa, các yếu tố nguy cơ và từng giai đoạn của thai kỳ để xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp. Cách tiếp cận này giúp thai phụ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và giảm bớt những áp lực không cần thiết trong suốt hành trình mang thai.

Đồng hành cùng thai phụ là đội ngũ chuyên gia sản khoa có kinh nghiệm theo dõi nhiều trường hợp cần chăm sóc chuyên sâu. Việc theo dõi xuyên suốt giúp các bác sĩ nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường, từ đó đưa ra hướng xử trí phù hợp ở từng thời điểm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những thai phụ có bệnh lý nền, tiền sử sản khoa phức tạp hoặc từng trải qua các biến cố trong thai kỳ trước đó.

Bên cạnh các gói khám chuyên biệt được xây dựng theo từng giai đoạn mang thai, trung tâm còn triển khai mô hình phối hợp đa chuyên khoa giữa Sản khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng, Nhi sơ sinh và Gây mê hồi sức. Sự phối hợp này giúp quá trình chăm sóc trở nên liền mạch từ trước sinh đến sau sinh, đồng thời nâng cao khả năng theo dõi toàn diện cho cả mẹ và bé.

Ngoài yếu tố chuyên môn, trải nghiệm của thai phụ cũng được chú trọng thông qua không gian thăm khám riêng tư và quy trình được tối ưu theo hướng tinh gọn. Mục tiêu là giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái, an tâm hơn trong suốt quá trình theo dõi thai kỳ.

Mỗi thai kỳ nguy cơ cao đều mang theo những nỗi lo riêng, nhưng không vì thế mà hành trình làm mẹ trở nên kém trọn vẹn. Với sự đồng hành của đội ngũ chuyên môn và các mô hình theo dõi chuyên sâu tại Bệnh viện Phương Nam, nhiều thai phụ vẫn có thể vượt qua những thử thách trong thai kỳ để đón con yêu chào đời khỏe mạnh và an toàn.