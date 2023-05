Thái Lan bầu cử thủ tướng

Cuộc bầu cử lần này chủ yếu là cuộc cạnh tranh giữa phe quân sự với đại diện là đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, và phe đối lập đứng đầu là đảng Pheu Thai, dưới sự dẫn dắt của bà Paetongtarn Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.



Một điểm bỏ phiếu sớm ở Thái Lan

Trong bối cảnh đảng Pheu Thai đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, nhiều người lo ngại quân đội Thái Lan sẽ một lần nữa đảo chính nếu Thủ tướng Prayuth không tái đắc cử. Tuy nhiên, đại tướng Narongpan Jitkaewthae, người đứng đầu quân đội kiêm Tư lệnh lục quân Thái Lan, đã bác bỏ khả năng này. Theo vị tướng, các cuộc đảo chính trong quá khứ rất tiêu cực. Do đó, ông cho rằng không nên có thêm cuộc đảo chính nữa và từ này nên bị xóa khỏi từ điển, hãng tin AFP dẫn lời ông mới đây.

Tuy nhiên, một vấn đề khác đặt ra với đảng Pheu Thai là dù có khả năng chiến thắng cao, đảng này vẫn chưa chắc sẽ nắm quyền, bởi thắng cử không đồng nghĩa việc giành được đủ ghế ở Hạ viện. Theo hiến pháp năm 2017 do quân đội soạn thảo, ghế thủ tướng sẽ do 500 nghị sĩ, hạ nghị sĩ được bầu lần này và 250 thượng nghị sĩ - do chính quyền ông Prayut bổ nhiệm - bầu chọn.