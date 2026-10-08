Thái Lan chi hơn 77.000 tỉ đồng để chống ngập cho Bangkok

Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) đã xây dựng một chương trình quản lý lũ lụt kéo dài từ 5 đến 7 năm với kinh phí dự kiến ít nhất là 100 tỉ baht. Chương trình này kết hợp công tác bảo trì hệ thống thoát nước với các dự án quy mô lớn về kênh rạch, đường hầm và hồ điều tiết nước nhằm bảo vệ vai trò trung tâm kinh tế của thủ đô đối với Thái Lan, theo The Nation.

Chương trình của BMA được đưa ra sau đợt ngập lụt tại Bangkok, gây thiệt hại kinh tế trên diện rộng và làm đảo lộn cuộc sống thường nhật. Nhiều khu vực ở phía đông Bangkok đã bị ngập úng trong ít nhất một tuần do hệ thống thoát nước gặp khó khăn trong việc tiêu thoát lượng nước đổ về từ nhiều hướng.

Các biện pháp ngắn hạn của BMA bao gồm việc đẩy nhanh tiến độ khơi thông hơn 5.000 km cống rãnh, với kế hoạch triển khai sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho mùa mưa.

Các đội công tác của BMA cũng sẽ theo dõi dòng chảy, hạ thấp mực nước tại các kênh nhỏ bằng cách dẫn nước vào các kênh chính, đồng thời kiểm tra để đảm bảo các cửa cống và trạm bơm luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Việc loại bỏ các vật cản, đặc biệt là rác thải cồng kềnh, cũng là một phần quan trọng của chương trình.

Bangkok vừa trải qua trận ngập tồi tệ Ảnh: The Nation

BMA có kế hoạch phối hợp với người dân để giữ cho các tuyến đường thủy gần nhà không bị tắc nghẽn bởi rác thải và cỏ dại gây cản trở dòng chảy.

Chương trình trung và dài hạn của Bangkok tập trung vào việc nâng cao năng lực thoát nước của hệ thống kênh rạch, đặc biệt là mạng lưới thoát nước theo trục bắc - nam nối giữa kênh Hok Wa Sai Lang và kênh Prawet Burirom.

Bangkok hiện có hơn 2.000 kênh rạch, bao gồm hơn 30 kênh chính và 1.980 kênh phụ. Các hạng mục công việc được đề xuất bao gồm nạo vét lòng kênh, mở rộng kênh và nắn chỉnh các đoạn kênh uốn khúc để cải thiện khả năng lưu thông của dòng nước.

Chương trình cải tạo kênh rạch của Bangkok bao gồm việc mở rộng các dòng chảy tự nhiên và bê tông hóa lòng kênh nhằm đẩy nhanh tốc độ thoát nước, đồng thời hạn chế xói mòn đất và sạt lở bờ kênh. Dự án này đang đối mặt với những thách thức về ngân sách hạn hẹp cũng như sự phản đối từ người dân - những người mong muốn giữ lại nét tự nhiên vốn có của các con kênh.

Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) cũng có kế hoạch xử lý tình trạng các công trình xây dựng lấn chiếm những tuyến kênh chính để cải thiện dòng chảy dẫn vào bảy đường hầm thoát nước quy mô lớn, bao gồm hầm Rama IX và hầm Bang Sue. Việc giải tỏa các vật cản này là một quá trình lâu dài, song song với nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm sáu đường hầm mới.

Bangkok hướng tới việc mở rộng mạng lưới trữ nước lên 45 địa điểm với tổng dung tích hơn 14 triệu mét khối vào năm 2027. Hiện tại, BMA đang quản lý 38 khu vực trữ nước với tổng dung tích 13,7 tỉ mét khối. Thành phố đã mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu vực này từ năm 2022 - đặc biệt chú trọng khu vực phía đông Bangkok - đồng thời đang triển khai thêm bảy khu vực mới, bổ sung khoảng 290.000 mét khối dung tích trữ nước.