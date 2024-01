Trong năm 2024, 8 hãng hàng không mới của Thái Lan sẽ đi vào hoạt động, nhằm đáp ứng kỳ vọng thúc đẩy phát triển du lịch và thu hút 35 triệu du khách nước ngoài,

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan, 8 hãng hàng không mới đã được Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động và được nhập khẩu tổng cộng 60 máy bay.

Thái Lan có thêm 8 hãng hàng không trong năm 2024 REUTERS

8 hãng này sẽ cạnh tranh giành thị phần 130 triệu hành khách mỗi năm với các hãng bay đã rất nổi tiếng của Thái như Thai Airways và Thai Air Asia. Trong đó, Thai Airways đang đặt hàng tới 80 máy bay từ Boeing.

Lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan trong năm ngoái đã tăng gấp đôi, lên 28 triệu người, nhờ vào chính sách miễn thị thực đối với du khách từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Ấn Độ.

1 trong 8 hãng bay mới là Really Cool Airlines, do ông Patee Sarasin, cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không giá rẻ Nok Airlines thành lập. Really Cool Airlines dự định khai thác các chuyến bay quốc tế dài và trung bình, tới các điểm châu Á như Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore và Thượng Hải trong 2 năm đầu tiên. Hãng bay này muốn tranh các đường bay nội địa vì thị trường đã khá chật chội.

Really Cool Airlines đặt mục tiêu đón 70% hành khách nước ngoài, bắt đầu bằng 2 chiếc máy bay Airbus A330 đi thuê lại. Dịch vụ của hãng cũng đa dạng từ cao cấp cho đến giá rẻ.