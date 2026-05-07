Thái Lan siết quy định sau các vụ 'công xúc tu sỉ' của du khách

Giới chức Thái Lan cảnh báo những trường hợp như trên đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước. AFP ngày 7.5 dẫn tuyên bố từ Văn phòng thủ tướng Thái Lan cho biết những du khách có "hành vi không đúng mực", bao gồm cả việc sử dụng ma túy trái phép, sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố vì điều này "đi ngược lại nền văn hóa tươi đẹp của Thái Lan".

Động thái cứng rắn này được đưa ra sau một vụ việc xảy ra vào tối 4.5 trên hòn đảo du lịch Phuket. Một cặp đôi đã bị phát hiện đang có hành vi quan hệ tình dục ngay trên xe tuk-tuk tại một khu vực đông du khách.

Cảnh sát di trú Phuket, Thái Lan đưa cặp đôi liên quan vụ quan hệ tình dục nơi công cộng ngày 4.5 đến thẩm vấn ẢNH: CẢNH SÁT DI TRÚ PHUKET

Giới chức cho biết đã đang tiến hành các thủ tục để thu hồi thị thực (visa) của một người đàn ông Tây Ban Nha (41 tuổi) và một phụ nữ Peru (43 tuổi), sau đó sẽ trục xuất và đưa hai người này vào danh sách đen cấm nhập cảnh. Theo tuyên bố của chính phủ, cặp đôi này đã thừa nhận hành vi của mình và bị buộc tội theo luật về hành vi khiếm nhã nơi công cộng, cũng như đã bị trục xuất vào ngày 6.5.

Tại Thái Lan, hành vi khỏa thân và quan hệ tình dục nơi công cộng có thể bị phạt tiền lên tới 5.000 baht (khoảng 4 triệu đồng).

Chính phủ Thái Lan khẳng định chiến dịch siết chặt kỷ luật này "nhằm mục đích bảo vệ những giá trị văn hóa tốt đẹp của Thái Lan". Văn phòng thủ tướng Thái Lan cũng cho biết các cuộc kiểm tra của lực lượng chức năng tại các tụ điểm giải trí sẽ được tiến hành nghiêm ngặt hơn.

Đầu năm nay, một cặp đôi khác đến từ Pháp cũng đã bị tước visa và đưa vào danh sách đen ở Thái Lan sau khi một đoạn video ghi lại cảnh họ quan hệ trên xe tuk-tuk ở Phuket, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên các nền tảng trực tuyến.