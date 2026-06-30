Thái Lan truy tố công dân Úc trong vụ án thi thể cô gái giấu trong vali

Đoạn phim này cho thấy một cô gái Thái Lan 17 tuổi đi cùng một người đàn ông Úc vào chung cư của ông tại Pattaya (Thái Lan).

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị siết cổ và giết hại tại đó. Thi thể không có quần áo của cô sau đó được phát hiện đã bị nhét trong một chiếc vali bỏ gần đường ray xe lửa.

Nghi phạm Simon Peter Carman bị camera an ninh ghi lại cảnh rời khỏi tòa nhà với một chiếc vali nặng.

Các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và tổ chức từ thiện quốc tế từ lâu đã bày tỏ lo ngại về nạn bóc lột tình dục tại khu vực này, đặc biệt là đối với trẻ em.

Nhân viên cứu hộ thu giữ chiếc vali ở bãi cỏ gần đường ray tại thành phố Pattaya, Thái Lan ẢNH: REUTERS

Carman bị bắt tại sân bay ở Bangkok hôm 27.6, cùng thời điểm thi thể của cô gái trẻ được phát hiện.

Ông ta bị buộc tội giết người và bắt cóc trẻ vị thành niên với mục đích xấu, cùng nhiều tội danh khác.

Mẹ kế của nạn nhân, bà Oradee Bussarakum, cho biết khi xem tin tức đưa tin về chiếc vali, gia đình đã lo sợ điều tồi tệ nhất.

"Chúng tôi rất sợ hãi", bà nói. "Chúng tôi chỉ hy vọng mọi chuyện không diễn ra như nỗi sợ. Chúng tôi khóc đến sưng đỏ cả mắt".

Cảnh sát cho biết Carman gặp cô gái vào tối 24.6 tại bãi biển Pattaya, nơi nổi tiếng với cuộc sống sôi động về đêm nhưng cũng là trung tâm của nạn du lịch tình dục bất hợp pháp.

Một người bạn của nạn nhân đã trình báo cảnh sát hai ngày sau đó, cho biết cô đã mất tích sau khi được nhìn thấy đi bộ cùng một người đàn ông nước ngoài.

Cảnh sát Pattaya cho biết Carman đã thú nhận một phần, theo đó ông ta đã siết cổ cô gái sau một cuộc cãi vã nhưng không có ý định giết cô.

Reuters không thể liên hệ với nghi phạm để lấy bình luận và cảnh sát cho biết người này chưa chỉ định luật sư.

Cảnh sát cho biết nếu bị kết tội, Carman có thể đối mặt với án tù từ 15 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.