Thái Lan vẫn là ‘mảnh đất dữ’ với CLB CAHN

CLB CAHN thua đau

Sau 3 tháng, thầy trò HLV Alexandre Polking tiếp tục nhận thêm trái đắng ở xứ chùa vàng. Tối 20.8, ở lượt đầu bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2025 - 2026, CLB CAHN có chuyến hành quân được dự báo khó khăn đến sân của BG Pathum United, đội bóng hàng đầu Thái Lan.

Những phút đầu tiên của trận đấu thể hiện rõ điều đó. Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng (ngoại binh đắt giá cùng dàn tuyển thủ Thái Lan như Buaphan, Yooyen, Panya, Jaroensak), BG Pathum United tạo ra thế trận áp đảo ngay từ đầu. Sau 10 phút, đại diện Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, tạo ra đến 4 pha dứt điểm. Tuy nhiên, CLB CAHN đã phòng ngự kiên cường. Bộ 3 trung vệ Adou Minh, Hugo Gomes và Việt Anh đọc tình huống, bọc lót cho nhau tốt để giữ an toàn cho khung thành thủ môn Nguyễn Filip.

Quang Hải và đồng đội chơi hơn người nhưng vẫn nhận thất bại ẢNH: CLB CAHN

Sau đó, CLB CAHN đã bắt nhịp tốt hơn, thế trận dần đổi chiều. Đội khách liên tục gây sóng gió bằng những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sắc sảo, nhờ cách sắp xếp nhân sự dũng cảm, thậm chí có phần liều lĩnh của HLV Polking. Khi Cao Pendant Quang Vinh chấn thương, ông Polking không sử dụng một hậu vệ trái khác để thay thế mà đặt niềm tin vào Đình Bắc. Ở cánh đối diện, ông tin dùng Văn Đô chứ không phải Văn Thanh giàu kinh nghiệm. Nguồn năng lượng dồi dào, sự linh hoạt mà 2 cầu thủ trẻ này tạo ra giúp các đàn anh có thêm thời gian, không gian để xử lý bóng. Trong bàn thắng mở tỷ số ở phút 20, Đình Bắc dâng lên rất cao, tạo điều kiện để Leo Atur lùi sâu nhận bóng rồi tung đường chọc khe thông minh cho Alan Grafite băng xuống dứt điểm thành bàn.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Polking cho phép trung vệ Hugo Gomes dâng cao pressing để cướp bóng, tổ chức phản công ngay trên phần sân đối thủ. Thậm chí, ngoại binh này cũng sẵn sàng xâm nhập vòng cấm đối phương. Cách chơi quyết liệt, táo bạo mà CLB CAHN áp dụng khiến BG Pathum United gặp rất nhiều khó khăn. Nếu thủ thành Bogdanovic không xuất sắc, đội khách đã có thể dẫn trước 4 - 5 bàn sau 45 phút đầu tiên.

Sự quả cảm của CLB CAHN còn thể hiện trong tình huống tranh chấp của Việt Anh. Trung vệ sinh năm 1999 sẵn sàng lao ra đánh đầu ngay trước mũi giày, chấp nhận đổ máu để đổi lấy sự an toàn cho khung thành đội nhà. "Phần thưởng" kèm theo cho pha cản phá này là tiền đạo Matheus bị truất quyền thi đấu vì lỗi cao chân, đội chủ nhà BG Pathum United chỉ còn chơi với 10 người kể từ phút 43.

Khi không còn gì để mất, BG Pathum United tung Chanathip Songkrasin vào sân trong hiệp 2. Tiền vệ tuyển Thái Lan ngay lập tức thể hiện đẳng cấp với pha bứt tốc rồi xử lý khéo léo, đánh bại Nguyễn Filip bằng cú sút quyết đoán vào góc gần, gỡ hòa 1-1 ở phút 58. Bàn thắng này của Chanathip khiến CLB CAHN khó chơi hơn rất nhiều. Khi được chơi hơn người, các học trò của HLV Polking rơi vào trạng thái tâm lý buộc phải thắng. Vì thế, Quang Hải và đồng đội thi đấu tương đối vội vàng, dẫn đến việc thường xử lý hỏng trong các tình huống quyết định. CLB CAHN thậm chí không thể giữ nổi 1 điểm khi ở phút 90+7, Chanathip một lần nữa khẳng định đẳng cấp ngôi sao với cú lốp bóng từ giữa sân, ấn định chiến thắng 2-1 cho BG Pathum United. Kết quả này khiến CLB CAHN sẽ gặp rất nhiều thách thức trong cuộc đua giành vé vào bán kết bởi bảng A được đánh giá là bảng "tử thần" với các đối thủ mạnh khác như Buriram United, Selangor FC.