Thái Trác Nghiên lập di chúc, chọn sẵn di ảnh ở tuổi 40

Theo HK01, trong tập mới nhất của chương trình Because they are friends, Thái Trác Nghiên bất ngờ chia sẻ chuyện lập di chúc dù mới 40 tuổi. Giọng ca 8X bộc bạch: “Tôi thường nghĩ về những điều tốt đẹp nhất và cả những trường hợp tồi tệ nhất. Đây là điều mà mẹ đã dạy cho tôi”. Sao nữ Hồng Kông cho biết chính vì tâm lý lo xa, cô đã lập sẵn di chúc nhằm phân chia rõ ràng khối tài sản cá nhân cho các thành viên trong gia đình. Mỹ nhân sinh năm 1982 còn chọn sẵn di ảnh cho bản thân và cứ 5 năm sẽ thay đổi một lần. Nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận cô thấu hiểu một điều rằng nếu chẳng may mình đột ngột qua đời, gia đình, bạn bè, người yêu sẽ là những người đau khổ nhất. Chính vì vậy, nữ ca sĩ còn chuẩn bị video ghi lại những lời nhắn gửi cho họ để phần nào xua đi cảm xúc đau buồn.

Khi nghe Thái Trác Nghiên chia sẻ, đồng nghiệp Mani cho rằng sao nữ này đang quá bi quan: “Lập kế hoạch là điều tốt nhưng chúng ta đừng đi theo chiều hướng tiêu cực quá”. Tuy nhiên, giọng ca nhóm Twins cho biết cô làm vậy để trong trường hợp xấu nhất, mọi chuyện vẫn được thu xếp đâu ra đấy. “Tôi luôn nghĩ đến những người thân yêu của mình. Nếu tôi xảy ra chuyện bất trắc, ai sẽ lo cho họ đây? Chính vì vậy tôi mới quyết định lập di chúc sớm”, sao nữ 40 tuổi nói thêm.

Những chia sẻ của Thái Trác Nghiên nhanh chóng gây bàn tán sôi nổi trên mạng. Nhiều người cho rằng sự tính toán của sao phim Thiên cơ biến hoàn toàn hợp lý, cuộc đời không ai nói trước được điều gì nên việc người đẹp chuẩn bị sớm cũng là điều dễ hiểu.





Sau 21 năm hoạt động nghệ thuật, Thái Trác Nghiên sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục triệu USD, trong đó có nhiều bất động sản giá trị rải khắp Hồng Kông. Năm 2010, cô từng chi 27 triệu HKD để mua tặng mẹ một căn hộ sang trọng. Thời điểm đó, sao nữ cũng tiết lộ bản thân đang thu tiền từ việc cho thuê 5 bất động sản khác nhau. Hơn chục năm qua, truyền thông xứ Cảng thơm dự đoán khối tài sản của sao nữ 40 tuổi đã tăng lên nhiều hơn thế.

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, cô từng là cái tên nổi đình nổi đám tại làng nhạc xứ Cảng thơm nhờ hoạt động trong nhóm Twins cùng với Chung Hân Đồng. Bên cạnh những thành công vang dội trên sân khấu âm nhạc, sao nữ xinh đẹp còn lấn sân sang diễn xuất và được yêu thích qua các bộ phim: Thiên cơ biến, Tân câu chuyện cảnh sát, Thanh xà bạch xà, Phong vân II, Phỉ thúy minh châu… Mỹ nhân 8X từng cưới Trịnh Trung Cơ vào năm 2006 nhưng nhanh chóng ly hôn sau 4 năm chung sống. Hiện cô đang hẹn hò thiếu gia Thạch Hằng Thông. Anh là con trai của gia tộc giàu có bậc nhất Hồng Kông chuyên kinh doanh sòng bạc, bất động sản và sở hữu khối tài sản hàng tỉ USD.