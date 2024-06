Thái Trinh lên tiếng khi bị nói 'mượn cớ trầm cảm để đổ thừa thất bại'

Thái Trinh thẳng thắn lên tiếng trước những lời chê bai của khán giả FBNV

Trên trang cá nhân, Thái Trinh có những chia sẻ về việc bị chê làm ca sĩ nhưng không mấy nổi tiếng. Cụ thể, cô đăng tải ảnh chụp màn hình một bình luận từ khán giả. Trong bình luận, khán giả này thắc mắc tại sao Thái Trinh vẫn tiếp tục làm ca sĩ trong khi sự nghiệp mờ nhạt, không có hit, cũng không có MV "xịn xò". Thậm chí, người này khuyên cô nên đổi nghề để đỡ phí thanh xuân và "đừng mượn cớ trầm cảm để đổ thừa cho yếu kém của bản thân cũng như vấn đề cân nặng".

Phản hồi bình luận trên, Thái Trinh cho biết trước đây cô sẽ buồn và khóc nhiều khi đọc những bình luận này. Thậm chí, nữ ca sĩ phải nhờ đến sự can thiệp của thuốc men, bác sĩ để ổn định. Bởi khi đó, cô từng tự thấy bản thân vô dụng, bất tài. Tuy nhiên, hiện tại Thái Trinh chỉ buồn trong một khoảng thời gian ngắn rồi tự nhìn nhận lại bản thân theo chiều hướng tích cực.

Nữ ca sĩ bày tỏ cô luôn yêu âm nhạc, ước có ca khúc hit, làm MV tiền tỉ nhưng chưa được may mắn

Theo Thái Trinh, để có MV tiền tỉ, ca khúc hit đều là ước mơ của các ca sĩ. Tuy nhiên, với những ca sĩ "nghèo" thì áp lực về sản phẩm rất khó vì tiêu chuẩn của một MV xịn sò ngày càng nâng cao theo thị hiếu quốc tế. Giọng ca Ai sẽ thay em yêu lại anh cho biết, trước đây có 500 triệu đồng trong tay làm MV là tạm. Còn ngày nay, con số ấy phải cao hơn nhiều lần, có thể từ 1, 2 tỉ đồng , hoặc thậm chí 3, 4 tỉ đồng mới coi là "xịn" cho một dự án.

Thái Trinh nói cô không có đủ tiền làm và tiền tích lũy được dồn vào làm cũng chưa hẳn may mắn có được hit. Giọng ca sinh năm 1993 cho rằng mỗi người tồn tại trên đời đều khác biệt. Tuy nhiên, vì theo đuổi sự chú ý của xã hội và tranh giành sự công nhận khiến cô quên đi những thiên hướng tự nhiên đang có. Sau thời gian dài chiêm nghiệm, cô cũng tự rút ra cho mình những định nghĩa riêng về thành công, về cuộc đời trọn vẹn và sự đúng sai trong cuộc sống theo cách riêng.

Thái Trinh khẳng định cô vẫn luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua, chứ không phải để bị ai đó xa lạ chấm điểm cuộc đời rồi đau khổ, nghĩ mình vô dụng. Cô bày tỏ: "Nếu Thái Trinh là một bông cúc dại, mình thấy vui vì là bông cúc dại. Giờ mình thấy bình an là một bông cúc sặc sỡ theo cách của nó, tài năng một chút vừa đủ để khiến mình vui và không thấy mình quá vô dụng, nhan sắc lúc tròn lúc xẹp nhưng lành lặn dễ nhìn và quan trọng là, ít nhất cũng đang có một người yêu thương, chấp nhận bông cúc dại mà ngỏ lời cầu hôn".

Người đẹp 31 tuổi bày tỏ cô hài lòng với bản thân nhưng vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn

Giọng ca bước ra từ The Voice 2012 chia sẻ hiện tại cô thấy bình an và tận hưởng niềm vui theo cách riêng của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn làm nhạc, ra MV. Dù so với mọi người thì chẳng là gì nhưng với cô là cả gia tài. "Hit hay không thì mình cũng vẫn vui vì mình đã hiểu được giá trị của bản thân. Cảm ơn cuộc đời và mọi sự nặng nề, chê trách, hay khen ngợi", cô nói.

Dòng trạng thái của Thái Trinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bức xúc trước lời nhận xét tiêu cực kia và dành lời động viên đến nữ ca sĩ. Phạm Hồng Phước nhắn nhủ: "Gửi em một lời động viên. Anh mong em luôn tìm được bình an. Còn có sức khỏe, mỗi ngày mình cố gắng hơn và tỏa sáng theo cách riêng của mình". Phương Vy Idol cũng để lại bình luận: "Kệ họ đi em! Nhớ quài nhỏ em chung quảng cáo có giọng dễ thương xỉu". "Tập trung vào cuộc sống của chính mình và hết sức là được nha. Hết sức hạnh phúc", Ái Phương bày tỏ.

Thái Trinh khoe vóc dáng quyến rũ sau thời gian tích cực giảm cân vì bị chê bai ngoại hình

Thái Trinh sinh năm 1993, được biết đến khi cover nhiều ca khúc nổi tiếng bằng tiếng Anh như The show, I'm yours... Cô có khả năng sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, ukulele. Dù sở hữu ngoại hình sáng và giọng ca tốt nhưng Thái Trinh vẫn chưa thể "vụt sáng" trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Từng có thời gian, nữ ca sĩ rơi vào trầm cảm, mất kiểm soát cân nặng khiến cô nhận về nhiều chê bai từ cộng đồng mạng. Sau khoảng thời gian đóng băng và ở ẩn, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và dừng chân ở vòng công diễn hai.