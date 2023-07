Thái Từ Khôn lên tiếng trước lùm xùm ép bạn tình phá thai

Thái Từ Khôn khẳng định không ép bạn tình phá thai WEIBO NV

Sau nhiều ngày im lặng trước “bão” dư luận, Thái Từ Khôn bất ngờ đăng tải bài viết mới trên Weibo, đề cập đến lùm xùm liên quan đến nam ca sĩ trong thời gian qua. Ngôi sao sinh năm 1998 chia sẻ: “Gần đây, có rất nhiều chủ đề về tôi lan truyền trên mạng, tôi xin lỗi vì đã chiếm thời gian và sự quan tâm của mọi người. Cách đây hai năm, tôi đang là một người độc thân và có quan hệ tình cảm với cô C. Chuyện riêng tư giữa hai bên đã được giải quyết ổn thỏa hồi 2021, chúng tôi không còn vướng mắc gì với nhau nữa. Có một điều cần phải làm rõ với mọi người cũng như giới truyền thông, đó chính là việc tôi và C tiếp xúc với nhau là hoàn toàn tự nguyện”.

Cùng với đó, nam thần tượng đình đám cũng khẳng định không có chuyện người tình của anh là trẻ vị thành niên, cũng không có chuyện ép phá thai và không có hành vi vi phạm pháp luật. Anh mong truyền thông và công chúng không tin vào thông tin sai sự thật và ngừng lan truyền chúng.



Ngôi sao 25 tuổi mong truyền thông và công chúng ngừng lan truyền thông tin sai sự thật WEIBO NV

Thái Từ Khôn khép lại tuyên bố: “Bài học này đối với tôi thật đau đớn. Trong suốt hai năm qua, tôi cũng tự trách mình và hối hận. Một lần nữa, tôi xin lỗi những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và tin tưởng tôi, cũng như những người bạn trong lĩnh vực truyền thông đã theo dõi hành trình trưởng thành, phát triển của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ nghiêm khắc kiềm chế lời nói, hành động của mình đồng thời chấp nhận sự giám sát của công chúng và xã hội. Cũng xin mọi người tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của các bên, đặc biệt là cô C”.

Động thái của Thái Từ Khôn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận xứ Trung và trở thành đề tài “nóng” trên mạng xã hội. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, bài viết của ngôi sao 9X đã thu hút gần 240.000 bình luận cùng lượng tương tác khổng lồ. Phòng làm việc của nam ca sĩ cũng lên tiếng về sự việc. Đơn vị này cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm với các tài khoản tung tin thất thiệt và yêu cầu công chúng tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Hình tượng của Thái Từ Khôn bị "sứt mẻ" đáng kể sau lùm xùm vừa qua GETTY

Từ hôm 26.6, Thái Từ Khôn làm “dậy sóng” mạng xã hội xứ Trung khi bị blogger nổi tiếng “bóc phốt” mối quan hệ tình một đêm với một cô gái (viết tắt là C). Được biết, nam ca sĩ đình đám này gặp C tại một buổi karaoke ở Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi 2021 sau đó qua đêm cùng nhau. Về sau, C thông báo mang thai nhưng sao nam này không chấp nhận và yêu cầu bạn tình phá thai. Mẹ của Thái Từ Khôn cũng bị tung bản ghi âm cho thấy bà đã ra mặt dàn xếp bê bối của con trai, trả cho C 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,6 tỉ đồng) tiền bồi thường sau khi phá thai đồng thời yêu cầu cô này giữ kín mọi chuyện. Cùng với vụ việc trên, Thái Từ Khôn còn vướng nhiều tin đồn tiêu cực như quan hệ với trẻ vị thành niên, từng có con với nhiều phụ nữ. Trước những thông tin lan truyền rầm rộ khắp mạng xã hội, phía ngôi sao 25 tuổi giữ im lặng suốt nhiều ngày.

Mặc dù Thái Từ Khôn đã lên tiếng song lùm xùm lần này đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng, hình ảnh của nam ca sĩ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích cựu thủ lĩnh nhóm Nine Percent ăn chơi trác táng, đạo đức suy đồi khác hẳn hình tượng đẹp đẽ xây dựng bấy lâu. Bê bối tình ái của giọng ca đình đám này cũng ảnh hưởng đến các chương trình, sự kiện mà anh tham gia. Theo Sohu, tên của nam nghệ sĩ trẻ bị gỡ khỏi lễ hội âm nhạc của Tencent, show thực tế ăn khách Keep Running cũng phải hoãn chiếu đột ngột do ảnh hưởng từ ồn ào của anh. Một số nhãn hàng liên quan đến Thái Từ Khôn cũng tránh đăng những hình ảnh, thông tin của mỹ nam này để hạn chế vấp phải phản ứng tiêu cực.