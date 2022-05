Thảm án ở Phú Yên: Nghi phạm định sát hại cả gia đình vợ cũ từ 2 năm trước

Trưa 30.5, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cùng với lực lượng Công an tỉnh Phú Yên và TX.Đông Hòa đã đưa nghi phạm Đoàn Minh Hải (34 tuổi, thường trú ở KP.Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên), người đã sát hại 3 người, gồm bố vợ, mẹ vợ và vợ cũ cùng ở KP.Phú Hiệp 3, về trụ sở Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục lấy lời khai, hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

Đã có ý định ra tay sát hại gia đình vợ cách đây 2 năm

Tại cơ quan điều tra, Hải khai là đã chuẩn bị búa và dao để gây án. Khoảng 12 giờ ngày 28.5, Hải đến nhà ông Nguyễn Cu (60 tuổi, bố vợ cũ) ngồi cho đến khoảng 13 giờ 45 thì dùng búa đập vào đầu ông Cu, bà Lê Thị Liền (58 tuổi, vợ ông Cu) và chị Nguyễn Thị Dương (vợ cũ của Hải, đã ly hôn).

Sau khi dùng búa đập bất tỉnh 3 người, Hải đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người 3 nạn nhân, rồi chở con gái là cháu N.T.T.V (3 tuổi) về gửi cho gia đình Hải. Sau đó, Hải quay lại hiện trường nói chuyện với vợ cũ là chị Dương (lúc này chị Dương đã chết): “Thôi đi đi chứ không có gì luyến tiếc đâu”, rồi ra hàng rào ngồi. Tiếp đó, Hải lên xe chạy lòng vòng, rồi đến lại hiện trường tiếp tục nói chuyện với chị Dương. “Nói lần cuối cùng để nó nghe nhưng nó nghe được hay không là quyền của nó”, Hải khai.

Khi Hải quay lại nói chuyện với thi thể của chị Dương, Hải nhét tiền vào người chị Dương với mong muốn vợ cũ có... tiền tiêu, đi đâu khỏi bị người ta chửi và đánh đập. “Nó xài được bao nhiêu thì nó xài, còn nó không xài được cái đó thì tui không biết, chỉ làm theo tâm linh”, Hải nói.

Hải khai, nguyên nhân gây ra vụ thảm án là do 3 năm qua xin gặp con nhưng phía gia đình vợ cũ không cho. Hải khai rằng: "Xin gặp con hoài mà cứ bị chửi. Đâu phải người ta ra một ngày mà ra 3 năm, đứng ngoài nắng, ngoài mưa. Ban ngày cũng ra, ban đêm cũng ra, năn nỉ cho gặp con mà không cho, ai chịu nổi. Con người chứ đâu phải sắt đá đâu”.

Mặc dù đã ra tay sát hại dã man 3 mạng người, nhưng khi hỏi là có hối hận không thì Hải nói không hề hối hận.

Sau khi gây án xong, Hải dùng xe máy mượn của cậu ruột chạy thẳng vào TP.HCM để trốn, rồi kiếm việc làm, sau đó tính sẽ quay trở về gặp con vì nhớ con. Lúc chuẩn bị đi, Hải lấy một số quần áo. Trên đường đi đến Đại Lãnh, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) thì vứt bỏ lại quần vì có dính máu của vợ.





Từ Phú Yên, Hải chạy xe máy một mạch vào TP.HCM mà không ghé lại dọc đường ăn uống. Hải đến TP.HCM khoảng 1 giờ ngày 29.5. Đến khoảng 2 giờ 10 sáng cùng ngày thì ghé lại nhà người quen nhờ ăn ở.

Tại cơ quan điều tra, Hải khẳng định là biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật và chấp nhận xử lý của cơ quan chức năng.

Nhanh chóng vào cuộc truy tìm nghi phạm

Ngay sau khi xảy ra vụ thảm án, Công an TX.Đông Hòa đã báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên. Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh, cùng với Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Công an TX.Đông Hòa tập trung toàn lực lượng để điều tra làm rõ.

Qua rà soát, kiểm tra và bằng nghiệp vụ, công an xác định Hải là nghi phạm gây ra vụ thảm sát này. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa Hải và chị Dương (vợ cũ) sau khi ly hôn.

Ngay sau khi xác định được nghi phạm, đại tá Tuấn đã báo cáo trực tiếp với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục C02 và xin ý kiến chỉ đạo cùng với các lực lượng C02, ra quyết định truy tìm Hải.

“Sau khi xác định được nghi phạm, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên đang ở TP.HCM cùng phối hợp với C02 bắt giữ Hải. Ngay sau khi bị bắt giữ, Hải đã thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình”, đại tá Tuấn cho biết.

Theo đại tá Tuấn, Công an tỉnh Phú Yên sẽ phối hợp với Viện KSND tỉnh Phú Yên điều tra trong vòng 30 ngày, sau đó kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh vụ án "sát hại gia đình vợ cũ".