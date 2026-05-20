Thảm án tại Tây Ninh: 3 người trong gia đình bị sát hại

Bắc Bình
20/05/2026 09:28 GMT+7

Mâu thuẫn tình cảm, sau khi sử dụng rượu bia, một người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh đã dùng dao sát hại 3 người trong cùng một gia đình rồi bỏ trốn.

Sáng 20.5, tin từ lãnh đạo xã Hậu Thạnh (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ở ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Bằng là nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tử vong.

Thảm án tại Tây Ninh: 3 người trong gia đình bị sát hại- Ảnh 1.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19.5, người dân nghe tiếng la hét thảm thiết tại một căn nhà là quán ăn thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, bà H.T.Đ (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T (41 tuổi) tử vong tại chỗ với nhiều vết thương. Riêng N.G.B (22 tuổi, con trai chị M.T.T.T) bị thương rất nặng, nằm gục bên cạnh trong tình trạng nguy kịch. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng N.G.B không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng được xác định là chồng cũ của chị M.T.T.T. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị T.

Trước khi gây án, nghi phạm đã sử dụng bia rượu, sau đó mang theo dao đến quán ăn tấn công các nạn nhân. Sau khi ra tay sát hại 3 người, Bằng bỏ lại hung khí tại hiện trường và lẩn trốn ở các khu vực lân cận.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm. Sau hơn 5 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng.

Hiện vụ sát hại 3 người trong một gia đình được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố bị can vụ thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu), bị can vụ thảm án 3 người trong một gia đình tử vong.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
