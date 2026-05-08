Thiếu nữ 15 tuổi sát hại con ruột, bỏ trong nhà vệ sinh của người dân

Hữu Tú
08/05/2026 16:17 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, xử lý thiếu nữ 15 tuổi sát hại con ruột mới sinh dẫn đến tử vong và bỏ lại thi thể trong nhà vệ sinh của người dân.

Ngày 8.5, Công an xã Pơng Drang (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý thiếu nữ A. (ở xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng) sát hại con ruột tử vong ngay sau khi vừa sinh.

Ngày 4.5, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của một người dân về việc khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, có một đôi nam nữ đến nhà xin đi nhờ vệ sinh. Người đàn ông ngồi chờ bên ngoài, còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, cả hai rời đi.

Ít phút sau, chủ nhà kiểm tra thì phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong, bị giấu phía sau bồn cầu trong nhà vệ sinh. Người dân sau đó nhờ một người làm nghề bốc mộ đưa thi thể cháu bé đi chôn cất và phát hiện trong miệng nạn nhân có nhét giấy vệ sinh.

Ngay sau đó, Công an xã Pơng Drang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm tử thi, đồng thời truy xét đôi nam nữ liên quan vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là bé gái, nặng khoảng 3,6 kg.

Thiếu nữ 15 tuổi nhét giấy vào miệng con ruột dẫn đến tử vong và để thi thể trong nhà vệ sinh của người dân

ẢNH: S.Đ

Đến trưa 6.5, lực lượng chức năng đã tìm được đôi nam nữ trên khi đang ở tại phường Phú Hội (Gia Lai).

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên A., mới 15 tuổi 7 tháng. Vào tháng 8.2025, A. có quan hệ tình dục với một nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch, quen biết trên ứng dụng hẹn hò rồi có thai.

Cuối tháng 4.2026, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi, ở xã Pơng Drang) chơi. Khoảng 4 giờ ngày 4.5, A. đau bụng nên nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường đi, do đau bụng dữ dội, A. xin vào nhà người dân ven đường để đi vệ sinh rồi sinh con tại đây.

Theo lời khai, sau khi sinh con, do lo sợ tiếng khóc của cháu bé khiến mọi người phát hiện, A. đã nhét giấy vệ sinh vào miệng trẻ sơ sinh rồi giấu phía sau bồn cầu trước khi cùng anh V. quay lại chòi rẫy.

Quá trình làm việc với công an, anh V. khai nhận không biết A. mang thai. Đồng thời, anh V. không biết việc A. sinh con, bỏ lại con trong nhà vệ sinh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ thiếu nữ sát hại con ruột nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

