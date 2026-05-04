Vụ 86 người ngộ độc bánh mì ở Đắk Lắk: Phạt chủ cơ sở 80 triệu đồng

Ngày 4.5, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.V.A (34 tuổi), chủ tiệm bánh mì Q.H (ở xã Ea Drăng), 80 triệu đồng liên quan vụ 86 người ngộ độc bánh mì.

Theo quyết định, ông L.V.A có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài mức phạt tiền, cơ sở của ông L.V.A bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng; đồng thời, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí khắc phục hậu quả, xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tối 27.3 đến ngày 1.4, cơ quan chức năng ở Đắk Lắk ghi nhận 86 người phải nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế Ea H'leo, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên, với các triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Nguyên nhân được xác định do các bệnh nhân đã ăn bánh mì mua tại tiệm Q.H vào ngày 27.3.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên cho thấy 5/10 mẫu bệnh phẩm và 2 mẫu thực phẩm (rau, dăm bông) dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Riêng mẫu rau còn nhiễm thêm vi khuẩn Escherichia coli. Từ đó, cơ quan chuyên môn kết luận bánh mì nhiễm khuẩn là nguồn gây ra vụ ngộ độc.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu tiệm bánh mì Q.H tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra. Ngày 29.3, UBND xã Ea Drăng thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở này do liên quan vụ 86 người ngộ độc bánh mì.