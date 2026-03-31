Vụ 83 người nghi ngộ độc bánh mì: Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Ngày 31.3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H (xã Ea Đrăng).

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Cơ sở y tế địa phương cần cảnh báo cộng đồng nơi xảy ra vụ ngộ độc, nếu ai có biểu hiện nghi ngộ độc tương tự cần liên hệ ngay nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Đắk Lắk ghi nhận 83 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ẢNH: MINH HỌA

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk thực hiện điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc và lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, ngành y tế Đắk Lắk phải theo dõi diễn biến tình hình ngộ độc, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng.

Sở Y tế Đắk Lắk đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm. Sở đánh giá, vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Ea Đrăng là vụ việc có mức độ ảnh hưởng tương đối lớn trong cộng đồng. Hiện tại, các bệnh nhân được điều trị đã ổn định sức khỏe và được theo dõi kỹ.

Tính đến sáng 31.3, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 83 trường hợp nhập viện bị đau bụng, nôn ói, nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H.