Vụ 83 người nghi ngộ độc bánh mì: Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Hữu Tú
31/03/2026 14:38 GMT+7

Liên quan đến vụ 83 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế khẩn trương điều tra nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm và tập trung điều trị bệnh nhân.

Ngày 31.3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H (xã Ea Đrăng).

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Cơ sở y tế địa phương cần cảnh báo cộng đồng nơi xảy ra vụ ngộ độc, nếu ai có biểu hiện nghi ngộ độc tương tự cần liên hệ ngay nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời.

Đắk Lắk ghi nhận 83 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk thực hiện điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc và lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, ngành y tế Đắk Lắk phải theo dõi diễn biến tình hình ngộ độc, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng. 

Sở Y tế Đắk Lắk đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm. Sở đánh giá, vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Ea Đrăng là vụ việc có mức độ ảnh hưởng tương đối lớn trong cộng đồng. Hiện tại, các bệnh nhân được điều trị đã ổn định sức khỏe và được theo dõi kỹ.

Tính đến sáng 31.3, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 83 trường hợp nhập viện bị đau bụng, nôn ói, nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.3, Trung tâm y tế Ea H'leo (Đắk Lắk) đã tiếp nhận 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, các bệnh nhân đều nhập viện với tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Đồng thời UBND xã Ea Đrăng đã kiểm tra thực tế tại cơ sở bánh mì Q.H và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý.

Tin liên quan

61 người nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

61 người ở Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để kiểm nghiệm, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

