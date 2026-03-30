61 người nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 30.3, lãnh đạo Trung tâm y tế Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, các bệnh nhân đều nhập viện với tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo Trung tâm y tế Ea H'leo, đến nay đã có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển viện và 51 người đang điều trị tại đơn vị.

Sau khi ghi nhận các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn, Trung tâm y tế Ea H'leo đã báo cáo Sở Y tế Đắk Lắk. Sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì Q.H để xét nghiệm, làm rõ.

Đồng thời, UBND xã Ea Đrăng đã kiểm tra thực tế tại cơ sở bánh mì Q.H và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý.

Trước đó, chiều 28.3, Trung tâm y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy...