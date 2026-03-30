61 người nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Hữu Tú
30/03/2026 16:58 GMT+7

61 người ở Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để kiểm nghiệm, làm rõ.

Ngày 30.3, lãnh đạo Trung tâm y tế Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận 61 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, các bệnh nhân đều nhập viện với tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H (xã Ea Đrăng, Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo Trung tâm y tế Ea H'leo, đến nay đã có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển viện và 51 người đang điều trị tại đơn vị.

61 người nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk

Sau khi ghi nhận các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn, Trung tâm y tế Ea H'leo đã báo cáo Sở Y tế Đắk Lắk. Sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cửa hàng bánh mì Q.H để xét nghiệm, làm rõ.

Đồng thời, UBND xã Ea Đrăng đã kiểm tra thực tế tại cơ sở bánh mì Q.H và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý.

Trước đó, chiều 28.3, Trung tâm y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Hầu hết bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy...

Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Tạm dừng cơ sở kinh doanh

Sau khi ăn bánh mì, 19 người ở Quảng Ngãi phải nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Cơ quan chức năng tạm dừng cơ sở để điều tra nguyên nhân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
