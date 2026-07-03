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Thời sự

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể

Đình Huy - Trần Cường

Tính đến hết ngày 2.7, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đã tìm thấy 30 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát và bàn giao cho chính quyền địa phương nước bạn.

Thông tin từ đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela, tính đến ngày 2.7 (theo giờ địa phương), đoàn đã đưa ra ngoài thêm 7 thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 30.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể - Ảnh 1.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

ẢNH: HOÀNG VŨ

Cạnh đó, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam cũng khám, cấp thuốc cho 24 lượt người, đã tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi có nạn nhân.

Cũng trong ngày 2.7, lực lượng tại chỗ đã đào bới, đưa ra 18 thi thể từ 7 vị trí được đoàn Việt Nam bàn giao.

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an, tổ CNCH của đơn vị đã tìm thấy 1 điểm có dấu hiệu của sự sống thông qua tín hiệu từ thiết bị ra đa dò tìm nạn nhân. Vị trí này nằm ở một công trình sập đổ trên địa bàn P.Playa Grande (Q.Catia la Mar, bang La Guaira, Venezuela).

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể - Ảnh 2.

Tổ cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an đánh giá điểm có dấu hiệu của sự sống thông qua tín hiệu từ thiết bị ra đa dò tìm nạn nhân

ẢNH: N.L

Hôm nay, ngày thứ 3 làm nhiệm vụ, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại P.Playa Grande với tinh thần rất khẩn trương, khi bắt tay vào công việc từ 7 giờ sáng theo giờ địa phương.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể - Ảnh 3.
Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể - Ảnh 4.
Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể - Ảnh 5.
Thảm họa động đất ở Venezuela: Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể - Ảnh 6.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

ẢNH: N.L

Đại diện C07 cho hay, ngoài triển khai tìm kiếm tại các vị trí được xác định từ hôm trước, đoàn công tác cũng chia thành các nhóm nhỏ đi trinh sát hiện trường, tìm thêm vị trí của các nạn nhân. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn khi hiện trường rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng đoàn cứu nạn của Bộ Công an quyết tâm không bỏ lỡ từ chi tiết nhỏ nhất.

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Động đất Venezuela Việt Nam quân đội công an

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