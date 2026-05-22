Thảm họa rơi máy bay A330: Airbus, Air France bị kết tội ngộ sát

La Vi
22/05/2026 15:59 GMT+7

Hôm 21.5, Airbus và Air France đã bị tòa phúc thẩm Paris tuyên bố phạm tội ngộ sát doanh nghiệp liên quan đến vụ tai nạn máy bay Rio-Paris năm 2009 khiến 228 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, ba năm sau khi được tuyên trắng án tại tòa án cấp dưới.

Một chiếc Airbus A330 đã biến mất trong bóng đêm khi đang bay qua cơn bão trên Đại Tây Dương trên hành trình từ Rio de Janeiro đến Paris.

Sự việc đã cướp đi sinh mạng của 228 hành khách và thành viên phi hành đoàn, là thảm họa hàng không tồi tệ nhất tại Pháp.

Phán quyết này là cột mốc mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài 17 năm giữa hai công ty hàng không lớn của Pháp và người thân của các nạn nhân chủ yếu mang quốc tịch Pháp, Brazil và Đức.

Hộp ghi âm buồng lái ghi dữ liệu chuyến bay từ chuyến bay Air France từ Rio đến Paris bị rơi năm 2009

Phán quyết được đưa ra ba năm sau khi các công ty này được tòa án cấp dưới tuyên trắng án.

Tòa phúc thẩm đã ra lệnh cho mỗi công ty phải nộp mức phạt tối đa cho tội ngộ sát tập thể là 261.720 USD.

Các khoản tiền phạt này không đáng là bao so với doanh thu của các công ty, và đã bị nhiều người coi là hình phạt mang tính tượng trưng.

Nhưng các nhóm gia đình nạn nhân cho biết một bản án kết tội sẽ thể hiện sự thừa nhận chính thức về hoàn cảnh của họ.

Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy hai năm sau vụ tai nạn, cho thấy phi hành đoàn đã khiến máy bay chở khách bị mất độ cao sau khi xử lý sai sự cố với các cảm biến.

Các công tố viên tập trung sự chú ý vào những sai sót bên trong cả nhà sản xuất máy bay và hãng hàng không.

Những sai sót này bao gồm đào tạo kém và không theo dõi các sự cố trước đó.

Các luật sư Pháp dự đoán sẽ có thêm các kháng cáo lên tòa án cao nhất của nước này.

Nhưng phiên tòa được xem như một khoảnh khắc giải tỏa tâm lý cho người thân các nạn nhân, và là một bước tiến tới sự giải quyết sau nhiều thập kỷ tranh cãi trong ngành hàng không Pháp về nguyên nhân vụ tai nạn.

