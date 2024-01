Thẩm mỹ 'chui' cấp tốc lại tung hoành bất chấp: Thâm nhập lò 'nhân bản' nguy cơ tai biến

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Da liễu (TP.HCM), cho biết số ca tai biến thẩm mỹ nội khoa (không phẫu thuật) đến khám và điều trị tại bệnh viện này tăng dần theo thời gian. Cụ thể, năm 2023 là 608 ca, tăng 70 ca so với năm 2022, tăng 391 ca so với năm 2021 và tăng 200 ca so với năm 2020. Trong đó, có 69% số ca liên quan đến các thủ thuật tiêm chích, 16% liên quan đến laser ánh sáng và các thiết bị phát năng lượng, 10% là các thủ thuật tái tạo da bằng hóa chất và 5% là các thủ thuật khác.

Có 2 nguyên nhân chính gây ra tai biến thẩm mỹ nội khoa: do cơ sở làm thủ thuật thẩm mỹ và do con người. Con người ở đây là người được làm thẩm mỹ (cơ địa, sự tuân thủ) và người thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.