Lập nhóm hàng trăm xe, chia sẻ cuốc khách

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại Đắk Lắk xuất hiện nhiều "xe dù biển trắng" nhận chở khách trên các tuyến nội vùng và liên tỉnh. Một số tài xế còn kết nối với nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội để chia sẻ khách, điều phối chuyến đi.

Chỉ cần tìm kiếm những cụm từ như "taxi điện Krông Năng", "xe dịch vụ Krông Năng" trên mạng xã hội, hành khách có thể dễ dàng tìm thấy nhiều số điện thoại nhận chở khách. Đáng chú ý, không ít phương tiện được quảng cáo là xe dịch vụ nhưng thực tế mang biển kiểm soát màu trắng, thuộc loại xe cá nhân và không đăng ký kinh doanh vận tải.

Các nội dung quảng cáo dịch vụ chở khách bằng "xe dù biển trắng" trên mạng xã hội ở Đắk Lắk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuối tháng 11.2026, trong vai hành khách cần di chuyển từ trung tâm phường Buôn Hồ đến xã Phú Xuân (Đắk Lắk), chúng tôi gọi vào số điện thoại được đăng trên mạng xã hội cùng nội dung quảng cáo "taxi điện Krông Năng", với hình ảnh minh họa được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Người tiếp nhận cuộc gọi báo giá 200.000 đồng cho quãng đường khoảng 20 km. Khoảng 20 phút sau, một ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát màu trắng 47B-347.XX đến đón và bắt đầu hành trình.

"Xe dù biển trắng" hoạt động đón khách ở Đắk Lắk ẢNH: HIỂU LINH

Trên xe, tài xế T. liên tục hỏi về nghề nghiệp, công việc của chúng tôi và lý do biết số điện thoại dịch vụ. Khi được hỏi vì sao xe nhận chở khách lại mang biển kiểm soát màu trắng, tài xế cho biết đây là xe gia đình, tranh thủ nhận "chạy cuốc" để kiếm thêm thu nhập.

Theo tài xế T., những người tham gia nhóm chủ yếu sử dụng ô tô gia đình mới mua, gồm cả xe điện và xe xăng. Riêng nhóm của tài xế này có hơn 40 thành viên. Tính chung trên địa bàn khu vực thuộc huyện Krông Năng cũ, người này ước tính có khoảng 300 xe hoạt động theo hình thức tương tự.

Việc tham gia nhóm khá đơn giản. Người có xe chỉ cần liên hệ, trao đổi với người quản lý và được duyệt vào nhóm, không phải thực hiện thủ tục phức tạp hay đóng lệ phí đầu vào. Khi có khách đặt xe, nếu một tài xế bận hoặc không thể nhận chuyến, thông tin sẽ được chuyển lên nhóm để người khác tiếp nhận.

Như vậy, thay vì hoạt động riêng lẻ, các tài xế có thể hỗ trợ nhau tìm khách, san sẻ chuyến đi và mở rộng phạm vi phục vụ.

Dặn khách chiêu đối phó khi đi đường xa

Không chỉ nhận khách đi lại trong khu vực, nhóm xe biển trắng còn nhận các chuyến từ địa bàn Krông Năng lên trung tâm Buôn Ma Thuột, hoặc các chuyến thuê nguyên xe kèm tài xế đi du lịch đường dài.

Xe dịch vụ hoạt động trái phép ẢNH: HIỂU LINH

Theo tài xế T., giá cước được thỏa thuận trực tiếp, tùy quãng đường, thời gian chờ và loại phương tiện. Xe điện thường có giá thấp hơn xe xăng.

Chẳng hạn, chuyến từ huyện Krông Năng cũ lên trung tâm Buôn Ma Thuột, nếu tài xế chờ khoảng 1 - 2 giờ rồi quay về, giá xe điện khoảng 650.000 - 700.000 đồng; với xe xăng, mức giá từ 800.000 - 900.000 đồng do chi phí nhiên liệu cao hơn.

Khi chúng tôi hỏi thuê xe đi Nha Trang (Khánh Hòa) trong 3 ngày 2 đêm, tài xế tư vấn giá trọn gói khoảng 3,5 triệu đồng trở lại đối với xe điện, còn xe xăng khoảng 5 triệu đồng.

Đáng chú ý, khi đề cập việc lực lượng chức năng kiểm tra trên đường, tài xế T. cho biết không dám chở quá số người quy định, thường chỉ nhận tối đa 6 khách để tránh gây chú ý.

Người này còn chủ động dặn hành khách cách trả lời nếu bị kiểm tra, chẳng hạn khai là người thân trong gia đình đi cùng nhau, nhằm tránh bị phát hiện việc nhận chở khách thu tiền.

Để kiểm chứng thêm cách thức hoạt động, chúng tôi tiếp tục gọi vào số điện thoại ban đầu, đặt chuyến từ khu vực xã Krông Năng đến trung tâm xã Cư Klông (cũ), quãng đường khoảng 30 km. Mức giá được báo là 350.000 đồng.

Tài xế nhận tiền sau khi hoàn thành "cuốc xe" ẢNH: HIỂU LINH

Khoảng 15 phút sau, một ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát màu trắng 47B-315.XX có mặt tại điểm đón. Trên đường đi, tài xế này cũng xác nhận là thành viên nhóm xe biển trắng hoạt động tại địa bàn huyện Krông Năng cũ.

Theo tài xế, ngoài nguồn khách quen, nhiều người tự lập trang cá nhân hoặc trang dịch vụ trên mạng xã hội, sử dụng các từ khóa gắn với địa danh như "taxi điện Krông Năng" để khách dễ tìm kiếm.

Với những người mới mua xe muốn tham gia, cách kết nối thường là chủ động làm quen với các tài xế khác tại trạm sạc xe điện vào buổi tối, hoặc gặp gỡ, uống cà phê để được giới thiệu vào nhóm chung.

Kiểm tra, xử lý "xe dù biển trắng"

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã triển khai xử lý tình trạng "xe dù biển trắng" từ vài tháng trước và định kỳ tổng hợp kết quả.

Trước thông tin phản ánh về hoạt động của các phương tiện trên những tuyến Krông Năng - Buôn Ma Thuột, Krông Năng - Buôn Hồ, đại tá Thành cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng rà soát, tập trung kiểm tra, xử lý và ghi nhận tình hình thực tế.

Xử lý nghiêm hoạt động "xe dù biển trắng" ở Đắk Lắk ẢNH: HIỂU LINH

Theo đại tá Thành, với tình trạng xe biển trắng chở khách tự phát, không đăng ký kinh doanh vận tải, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý trực tiếp, cần có sự phối hợp của công an xã, phường trong tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật để người dân, chủ phương tiện hiểu và ký cam kết chấp hành.

Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Mức phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh vận tải trái phép được lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đề cập là khoảng 14 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý không đơn giản. Theo đại tá Nguyễn Huy Thành, khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, nhiều tài xế thường khai đang chở người nhà, người quen đi khám bệnh hoặc mua sắm. Nếu không có căn cứ chứng minh việc thu tiền, kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng sẽ gặp khó khăn trong xử lý.

Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, trong đó có việc bố trí người ghi hình, thậm chí đóng giả hành khách nhằm thu thập căn cứ, lập biên bản đúng quy định. Các tổ, đội cũng được yêu cầu thường xuyên báo cáo số liệu để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.