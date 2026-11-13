Công an làm việc với chủ quán tạt chất bẩn lên ô tô ở Buôn Ma Thuột

Ngày 13.11, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã mời bà H. (47 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) đến làm việc để làm rõ hành vi tạt chất bẩn lên ô tô của người dân đỗ bên đường.

Công an làm việc với người phụ nữ tạt chất bẩn lên ô tô của người khác ẢNH: CTV

Trước đó, anh C. (19 tuổi, ở Đắk Lắk) đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh một phụ nữ tạt chất bẩn lên ô tô đỗ trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến phản ứng trước cách ứng xử của người phụ nữ.

Theo anh C., khoảng 15 giờ ngày 9.11, anh điều khiển ô tô đến đỗ trên đường Lê Thánh Tông, gần một quán bún thịt nướng. Thấy quán đang kinh doanh, anh chủ động cho xe dịch lên phía trước, không đỗ chắn ngang khu vực buôn bán.

Khoảng 20 phút sau, khi quay lại lấy xe, anh C. phát hiện ô tô dính nhiều chất bẩn, kèm mùi hôi nồng nặc giống mắm tôm.

Kiểm tra camera của một cửa hàng gần đó, anh C. phát hiện người tạt chất bẩn lên ô tô là nữ chủ quán bún thịt nướng. Anh đến trao đổi nhưng hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Do đang vội đi đón khách, anh C. sau đó phải rời đi.

"Sau vụ việc, tôi phải đi rửa ô tô hết 200.000 đồng. Tôi muốn nữ chủ quán không nên hành xử gây phản cảm như vậy", anh C. nói.

Anh C. cho biết đăng tải sự việc lên mạng xã hội với mong muốn những cách ứng xử thiếu văn minh tương tự không tiếp diễn.

Ô tô của anh C. dính chất bẩn khi đỗ trước quán bún thịt nướng ẢNH: CTV

Người phụ nữ thừa nhận hành vi, xin lỗi chủ xe

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Buôn Ma Thuột đã mời bà H. đến làm việc để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, bà H. trình bày do nam tài xế đỗ ô tô trước quán, ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên đã nhắc nhở người này di chuyển xe lên phía trước. Tuy nhiên, theo lời bà H., nam tài xế không thực hiện mà còn nói "sẽ báo công an".

Bực tức, trong lúc đi đổ rác, bà H. tiện tay hắt nước bún thừa lên ô tô của nam tài xế.

Làm việc với lực lượng công an, bà H. thừa nhận hành vi của mình là không đúng, đồng thời gửi lời xin lỗi nam tài xế và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.