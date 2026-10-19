Chung cư thiếu chỗ đỗ ô tô, chủ xe ‘cắn răng’ gửi bãi giá chát

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... lượng ô tô đăng ký mới tăng dần theo từng năm nhưng chỗ đỗ xe có hạn. Tình trạng này thấy rõ tại nhiều khu vực nội thành, nơi tập trung các khu chung cư đông dân, hầm xe thường xuyên kín chỗ. Không tìm được vị trí đỗ, nhiều chủ xe buộc phải gửi ở bãi xe bên ngoài với giá khá cao hoặc đỗ tạm ở những đoạn đường trống, mặc cho phương tiện dãi nắng dầm mưa.

Nhiều chủ ô tô đỗ xe ngoài đường, bất chấp nắng mưa ẢNH: CHÍ TÂM

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Đ.M.H, sống tại phường Hiệp Bình, TP.HCM cho biết chỉ trong khoảng 1 - 2 năm gần đây, số cư dân sở hữu ô tô tại chung cư anh sinh sống tăng lên rõ rệt. "Hầm xe không còn đủ chỗ nên nhiều người phải để xe ngoài đường, dưới tán cây hoặc thấy chỗ nào trống thì đỗ tạm, chấp nhận để xe dãi nắng dầm mưa", anh H. cho biết.

Khi các vị trí dưới hầm đã kín, những bãi giữ xe nằm quanh chung cư trở thành lựa chọn gần như bắt buộc. Tuy nhiên, điều khiến nhiều chủ xe ngán ngẩm là mức phí bên ngoài thường cao hơn khá nhiều, trong khi điều kiện trông giữ chưa chắc tốt hơn so với đỗ xe tại hầm chung cư.

Hầm xe kín chỗ, bãi xe ngoài đẩy giá

Anh H. từng thuê một vị trí tại bãi xe cách chung cư khoảng 50 m với giá 1,5 triệu đồng/tháng cho xe 7 chỗ, trong khi phí dưới hầm chỉ 800.000 đồng/chỗ đậu. Theo anh, bãi xe này chỉ sử dụng lưới lan (loại dùng trong nông nghiệp) để che phía trên nên sau những trận mưa, xe vẫn bám đầy bùn đất và bụi bẩn. Tính trong một năm, anh phải trả thêm khoảng 8,4 triệu đồng so với gửi dưới hầm, dù điều kiện bảo quản kém hơn.

Không phải chung cư có nhiều tầng hầm thì bài toán chỗ đỗ cũng được giải quyết. Tại một chung cư trên đường Kha Vạn Cân, phường Dĩ An, TP.HCM, anh V.T.T cho biết tòa nhà có tới hai tầng hầm nhưng hiện vẫn có khoảng 140 lượt đăng ký chờ chỗ đỗ ô tô. Số người chờ quá nhiều khiến những cư dân mua xe sau gần như không biết khi nào mới đến lượt mình.

Ở những chung cư lớn, danh sách chờ đăng ký chỗ đỗ ô tô có thể lên tới 3 con số ẢNH: CHÍ TÂM

"Với danh sách chờ khoảng 140 suất như hiện nay, có lẽ 1 - 2 năm nữa tôi cũng chưa chắc được gửi xe dưới hầm", anh T. chia sẻ. Trong thời gian chờ, anh phải gửi phương tiện tại một bãi ô tô cách nhà khoảng 100 m, đồng nghĩa mỗi lần lấy hoặc trả xe đều mất thêm thời gian đi bộ.

Giá gửi xe bên ngoài cũng tăng theo mức độ khan hiếm. Hầm chung cư nơi anh T. sinh sống thu khoảng 900.000 đồng/tháng, trong khi bãi bên ngoài ban đầu lấy 1,2 triệu đồng. Khi bãi gần kín, những vị trí cuối cùng được nâng lên 1,5 triệu đồng/tháng, cao hơn 600.000 đồng so với gửi dưới hầm, tương đương chênh khoảng 7,2 triệu đồng mỗi năm.

Chỗ đỗ ô tô ngày càng khan hiếm

Thực tế này cho thấy người sở hữu ô tô đôi khi phải trả nhiều tiền hơn không phải để đổi lấy dịch vụ tốt hơn, mà đơn giản vì không còn lựa chọn nào khác gần nơi ở. Số chỗ đỗ dưới hầm gần như được cố định từ khi công trình hoàn thành, trong khi số hộ mua ô tô có thể tiếp tục tăng qua từng năm, khiến tình trạng quá tải là chuyện sớm muộn.

Nhiều chủ xe chấp nhận đỗ ô tô ngoài đường, có nguy cơ bị phạt vì biển cấm dừng, đỗ xe ẢNH: CHÍ TÂM

Theo quy chuẩn xây dựng hiện hành, các dự án nhà ở phải bố trí diện tích đỗ xe tối thiểu theo thiết kế được phê duyệt, nhưng điều này không có nghĩa mỗi căn hộ được một vị trí đỗ ô tô. Vì vậy, ngay cả những chung cư có hầm xe tương đối lớn vẫn có thể thiếu chỗ khi số cư dân sở hữu ô tô tăng nhanh hơn dự tính ban đầu.

Sự khan hiếm chỗ đỗ còn thể hiện ở mức giá mà một số chung cư đưa ra cho từng vị trí dưới hầm xe. Tại một khu chung cư ở cuối đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP.HCM, chủ đầu tư đưa ra con số 500 triệu đồng cho một chỗ đỗ ô tô, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều và khiến cư dân sinh sống tại đây tỏ ra bức xúc.

Trong bối cảnh lượng ô tô tiếp tục tăng tại các thành phố lớn, tìm chỗ đỗ đang dần trở thành một phần trong bài toán sở hữu xe. Với nhiều người sống tại chung cư, nỗi lo không chỉ là tiền xăng, bảo dưỡng hay các khoản phí sử dụng, mà còn là câu hỏi rất thực tế: "mua ô tô rồi sẽ đỗ ở đâu?"