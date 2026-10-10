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    Không có biển cấm, đỗ ô tô gần ngã tư vẫn bị phạt

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Nhiều tài xế cho rằng nơi không có biển cấm thì có thể dừng, đỗ ô tô. Tuy nhiên, tại khu vực giao nhau, luật quy định rõ phạm vi cấm dừng, đỗ ngay cả khi không có biển báo.

    Không có biển cấm, đỗ ô tô gần ngã tư vẫn có thể bị phạt

    Khi tìm chỗ đỗ ô tô trên đường phố, không ít tài xế thường quan sát biển báo để xác định vị trí có được phép đỗ hay không. Tuy nhiên, không có biển "Cấm đỗ xe" hay "Cấm dừng và đỗ xe" không đồng nghĩa tài xế có thể tùy ý đỗ xe, đặc biệt tại khu vực gần ngã ba, ngã tư.

    Theo điểm h, khoản 4, điều 18 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau.

    Như vậy, nếu muốn đỗ ô tô gần ngã tư, tài xế phải đưa xe ra ngoài phạm vi 5 mét này. Quy định cũng áp dụng với ngã ba và các vị trí đường giao nhau khác, không phụ thuộc việc giao lộ có đèn tín hiệu hay không.

    Không có biển cấm, đỗ ô tô gần ngã tư vẫn có thể bị phạt - Ảnh 1.

    Ô tô đỗ sát góc đường có thể che khuất tầm nhìn của người lái xe đang tiến vào giao lộ

    ẢNH: PC08

    Đáng chú ý, khoảng cách 5 mét được tính từ mép đường giao nhau, không phải từ tâm ngã tư, cột đèn tín hiệu hay lấy vạch dừng xe làm mốc. Vì hình dạng mỗi nút giao khác nhau, tài xế cũng không nên cố đỗ sát mốc 5 mét nếu khó xác định chính xác vị trí.

    Theo điểm đ, khoản 3, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dừng, đỗ tại nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau có thể bị phạt 800.000 đồng - 1 triệu đồng.

    Ngoài khoảng cách với giao lộ, tài xế vẫn phải chú ý vạch kẻ đường, phần đường dành cho người đi bộ, biển báo và các quy định dừng, đỗ khác trước khi rời xe.

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