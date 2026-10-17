Kính ô tô vẫn mờ dù đã bật điều hòa, xử lý thế nào?

Kính ô tô bị mờ là hiện tượng thường gặp khi thời tiết mưa ẩm, nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch hoặc khoang cabin có độ ẩm cao. Tuy nhiên, không phải cứ bật điều hòa là kính sẽ hết mờ ngay. Cách xử lý còn phụ thuộc vào vị trí hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính.

Mua mới và sử dụng chiếc Hyundai Accent được khoảng 2 - 3 tháng, anh L.N.T ngụ phường Dĩ An, TP.HCM cho biết: "Từng gặp tình trạng kính lái ô tô thậm chí cả kính cửa sổ hai bên khu vực gần cửa gió điều hòa bị mờ hơi sương khi lái xe, nhất là trong những thời điểm trời mưa. Dù đã bật điều hòa nhưng có lúc kính vẫn mờ khiến việc quan sát gặp nhiều khó khăn".

Thực tế, hiện tượng kính ô tô bị mờ hơi sương dù đã bật điều hòa xảy ra khá phổ biến trên nhiều mẫu ô tô, nhất là khi trời mưa lớn, nhiệt độ môi trường thay đổi nhanh. Điều này dễ khiến người lái bị cản trở tầm nhìn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không biết rõ nguyên nhân và cách xử lý.

Hiện tượng kính ô tô bị mờ hơi sương dù đã bật điều hòa xảy ra khá phổ biến trên nhiều mẫu ô tô, nhất là khi trời mưa lớn, nhiệt độ môi trường thay đổi nhanh Ảnh: BÁ HÙNG

Vì sao kính ô tô vẫn mờ dù đã bật điều hòa?

Theo kỹ thuật viên ô tô, hiện tượng kính mờ chủ yếu liên quan đến sự ngưng tụ hơi nước khi bề mặt kính có nhiệt độ thấp hơn điểm sương của không khí tiếp xúc với kính. Khi hơi ẩm gặp bề mặt kính lạnh, những giọt nước li ti hình thành màn sương trắng, khiến người lái khó quan sát.

Với kính mờ từ bên trong, nguyên nhân thường là không khí trong cabin chứa nhiều hơi ẩm, trong khi bề mặt kính lạnh. Hơi thở của người ngồi trong xe, quần áo và giày dép ướt sau khi đi mưa, thảm sàn ẩm hoặc nước đọng trong cabin đều có thể làm tăng độ ẩm. Trong trường hợp này, điều hòa cần vừa làm giảm độ ẩm không khí vừa đưa luồng gió phù hợp đến kính. Nếu chỉ bật quạt gió nhưng không sử dụng chức năng hút ẩm của hệ thống điều hòa, kính có thể lâu trong trở lại.

Một nguyên nhân khác là người lái chưa chọn đúng chế độ lấy gió. Khi sử dụng chế độ lấy gió trong liên tục, hơi ẩm từ người ngồi và các vật dụng ướt có thể tích tụ trong cabin, nhất là khi xe chở nhiều người hoặc di chuyển trong điều kiện mưa kéo dài.

Khi sử dụng chế độ lấy gió trong liên tục, hơi ẩm từ người ngồi và các vật dụng ướt có thể tích tụ trong cabin, nhất là khi xe chở nhiều người hoặc di chuyển trong điều kiện mưa kéo dài Ảnh: BÁ HÙNG

Trong khi đó, kính mờ từ bên ngoài thường xuất hiện khi bề mặt kính lạnh hơn không khí ẩm bên ngoài. Tình huống này có thể xảy ra khi điều hòa làm lạnh mạnh, khiến kính chắn gió hoặc kính cửa sổ có nhiệt độ thấp, còn không khí bên ngoài nóng ẩm.

Khi gặp trường hợp kính ô tô bị mờ hơi sương dù đã bật điều hòa, tài xế không nên mặc định kính mờ là do điều hòa hoạt động kém. Trước tiên, cần xác định vị trí hơi nước bám trên kính để lựa chọn cách xử lý phù hợp, tránh điều chỉnh sai khiến tình trạng mờ kính kéo dài.

Cách xử lý khi kính ô tô bị mờ từ bên trong

Khi kính chắn gió mờ ở mặt trong, trước tiên tài xế nên ưu tiên sử dụng chức năng sấy kính trước nếu xe được trang bị. Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay, chức năng sấy kính đã được trang bị sẵn, người lái chỉ cần nhấn nút có biểu tượng kính chắn gió, thường có các mũi tên hướng lên, để hệ thống tập trung luồng gió vào khu vực cần làm trong.

Với các mẫu ô tô đời cũ không có chức năng sấy kính tự động, người lái có thể điều chỉnh điều hòa để khắc phục tình trạng kính mờ hơi sương từ bên trong. Đầu tiên nên giữ điều hòa hoạt động, tùy điều kiện, nên điều chỉnh nhiệt độ ở mức dễ chịu thay vì chỉ bật quạt gió. Điều chỉnh cửa gió để luồng khí thổi trực tiếp vào kính chắn gió, hỗ trợ làm giảm hiện tượng ngưng tụ. Chuyển sang lấy gió ngoài khi phù hợp. Nếu kính vẫn tiếp tục mờ, có thể tăng nhẹ nhiệt độ, mức gió.

Khi kính chắn gió mờ ở mặt trong, trước tiên tài xế nên ưu tiên sử dụng chức năng sấy kính trước nếu xe được trang bị Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu kính mờ do cabin ô tô có quá nhiều hơi ẩm, cần kiểm tra thảm sàn, khu vực để chân và các vật dụng ướt. Việc làm khô thảm, hạn chế mang nước mưa vào xe và vệ sinh kính định kỳ cũng giúp giảm tình trạng tái diễn.

Không nên dùng tay hoặc khăn bẩn lau kính trong lúc xe đang chạy, bởi thao tác này có thể làm phân tán sự chú ý, để lại vết bẩn và khiến tầm nhìn càng kém. Nếu kính mờ đến mức không thể quan sát an toàn, tài xế nên giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo khi cần thiết và tìm vị trí an toàn để dừng xe xử lý.

Kính mờ ở bên ngoài, cần làm gì?

Trường hợp xác định hơi nước bám ở mặt ngoài kính, làm kính mờ từ bên ngoài tài xế có thể dùng cần gạt mưa để làm sạch nếu kính chắn gió có trang bị gạt mưa và bề mặt đủ ướt. Với kính bên, có thể sử dụng chức năng gạt hoặc lau kính phù hợp nếu xe có trang bị. Nếu kính tiếp tục mờ, nên giảm mức làm lạnh hoặc tăng nhẹ nhiệt độ điều hòa để hạn chế tình trạng bề mặt kính quá lạnh so với không khí bên ngoài. Có thể điều chỉnh hướng gió để tránh thổi trực tiếp luồng khí lạnh lên khu vực kính đang bị đọng hơi nước.

Tuy nhiên, cần lưu ý không phải trường hợp nào kính mờ từ bên ngoài cũng xử lý hiệu quả bằng cách tăng nhiệt độ. Tùy điều kiện thời tiết và thiết kế hệ thống điều hòa, tài xế nên thử điều chỉnh từng bước, đồng thời quan sát phản ứng của bề mặt kính.

Trường hợp xác định hơi nước bám ở mặt ngoài kính, làm kính mờ từ bên ngoài tài xế có thể dùng cần gạt mưa để làm sạch nếu kính chắn gió có trang bị gạt mưa và bề mặt đủ ướt Ảnh: BÁ HÙNG

Đối với kính chắn gió, nếu hơi nước bên ngoài chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, việc sử dụng gạt mưa thường là cách xử lý nhanh. Không nên bật sấy kính hoặc tăng nhiệt độ quá mức mà không xác định đúng vị trí đọng hơi nước, bởi điều này có thể không giải quyết được nguyên nhân.

Ngoài ra, kính bẩn, bám dầu hoặc có lớp phủ không phù hợp cũng có thể khiến nước đọng thành vệt, làm giảm khả năng quan sát khi trời mưa. Tài xế nên vệ sinh kính bằng dung dịch chuyên dụng, kiểm tra tình trạng lưỡi gạt mưa và thay thế khi gạt không sạch.

Trong quá trình lái xe dưới mưa lớn, nếu tầm nhìn vẫn hạn chế dù đã điều chỉnh điều hòa và gạt mưa, người lái không nên cố di chuyển với tốc độ cao. Hãy giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và dừng ở nơi phù hợp nếu không thể quan sát rõ đường.

Đối với kính chắn gió, nếu hơi nước bên ngoài chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, việc sử dụng gạt mưa thường là cách xử lý nhanh Ảnh: BÁ HÙNG

Điều quan trọng là xác định kính mờ từ bên trong hay bên ngoài trước khi xử lý. Kết hợp điều hòa, hướng gió, chế độ lấy gió và hệ thống gạt mưa đúng cách sẽ giúp kính ô tô nhanh trong trở lại, duy trì tầm nhìn và giảm nguy cơ xảy ra sự cố khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi.