Công an làm việc với người chặn xe, hành hung người đi đường ở Buôn Ma Thuột

Ngày 23.10, Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết đã đưa C.N.Q (26 tuổi, ở phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng) về trụ sở làm việc sau khi người này có hành vi gây rối, chặn xe và hành hung người đi đường trên đường Lê Duẩn.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 22.10, Q. đứng trên đường với nhiều biểu hiện bất thường, bất ngờ dùng dây thắt lưng đánh người đi xe máy. Sau đó, người này tiếp tục chặn xe, đuổi theo những người đi đường khác nhằm hành hung.

C.N.Q nằm bất động dưới đất khi lực lượng chức năng xuất hiện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận tin báo, Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt, khống chế và đưa Q. về trụ sở. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, người này bất ngờ nằm bất động dưới đất một lúc rồi mới đứng dậy.

Theo xác minh của cơ quan công an, Q. đang thuê phòng tại một khách sạn ở xã Cư Jút (Lâm Đồng). Chiều 22.10, người này điều khiển xe máy đến phường Buôn Ma Thuột, sau đó có biểu hiện gây rối. Kết quả kiểm tra cho thấy Q. âm tính với chất ma túy.

Cơ quan công an cũng xác định Q. có hồ sơ điều trị bệnh tâm thần tại TP.HCM. Hiện lực lượng chức năng phối hợp với gia đình để đưa người này đi chữa bệnh.