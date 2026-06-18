Xác minh vụ cho 2 người đàn ông đi nhờ xe khách, phụ xe bị hành hung

Ngày 18.6, nhà xe T.N (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội Facebook phản ánh vụ việc 2 người đàn ông được cho đi nhờ xe khách nhưng sau đó bị cho là đã hành hung nhân viên phụ xe khi được nhắc nhở giữ trật tự.

Hai người đàn ông đi trên xe khách được cho là hành hung phụ xe khi bị nhắc nhở ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 17 ngày 17.6 trên hành trình từ khu vực ngã tư Bình Long đến cầu Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi). Nhà xe cho biết đã hỗ trợ cho 2 người đàn ông đi nhờ xe khách. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, 2 người này liên tục nói lớn tiếng, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nhiều hành khách trên xe.

Theo phản ánh từ nhà xe, một người đàn ông đã lấy điện thoại của nhân viên phụ xe, sau đó xuống xe và có hành vi hành hung phụ xe ngay trước sự chứng kiến của nhiều hành khách.

Sau khi clip được đăng tải vài giờ, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận với nhiều trạng thái bức xúc.

Sau khi clip đăng trên mạng xã hội đã có rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện nhà xe T.N cho biết nhà xe này có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk. Trước đó, xe khách dừng tại khu vực ngã tư Bình Long (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để nhận hàng hóa. Tại đây, 2 người đàn ông mặc quần áo công nhân xin đi nhờ về khu vực cầu Trà Khúc 2 (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), tài xế đã đồng ý hỗ trợ.

"Tuy nhiên, khi lên xe, cả hai có biểu hiện say xỉn, liên tục nói lớn tiếng làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. Nhân viên phụ xe nhắc nhở nhưng họ không chấp hành, còn có lời lẽ đe dọa rồi hành hung phụ xe", đại diện nhà xe thông tin.

Sau vụ việc, nhân viên phụ xe xuất hiện các biểu hiện choáng váng, đau đầu và bị ảnh hưởng tâm lý, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng).

Theo đại diện nhà xe T.N, vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên hệ với nhà xe để thu thập thông tin, phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, xác minh.