Thâm nhập những lò mổ '3 không': Sốc với cảnh 'hóa kiếp' trâu bò trên nền đất
TT Phát triển Nội dung số
12/05/2026 06:39 GMT+7

Không giấy phép, không kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y - những 'ma trận' lò mổ trâu, bò tại tỉnh Phú Thọ ngang nhiên đỏ đèn, xẻ thịt mỗi đêm trên những nền đất đầy máu và chất thải. Đáng nói, những lô thịt không rõ nguồn gốc, thậm chí là bò mang mầm bệnh, lại dễ dàng vượt qua chặng đường 50 km, đổ xuống chợ đầu mối tại Hà Nội.

Trong video Vén màn 'lỗ hổng' kiểm dịch: Cán bộ thú y bỏ chốt, thương lái tự đóng dấu mà Báo Thanh Niên đã đăng tải vào ngày 11.5.2026, đã thấy sự tùy tiện của việc đóng dấu kiểm dịch thịt lợn tại một cơ sở giết mổ ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Thế nhưng những sự thật rùng mình khác vẫn còn chưa được vén màn đằng sau một số cơ sở giết mổ tương tự. 

Lần theo dấu vết của những chuyến xe tải chạy xuyên đêm, nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã thâm nhập vào một "ma trận" lò mổ trâu bò tại tỉnh Phú Thọ. Tại đây, thịt không chỉ trần trụi mà còn được sơ chế trong những điều kiện tệ nhất. Và đích đến của những lô thịt này không đâu xa, chính là Hà Nội, trải qua chặng đường 50 km mà không vướng lực lượng kiểm tra nào. 

Vén màn 'lỗ hổng' kiểm dịch: Cán bộ thú y bỏ chốt, thương lái tự đóng dấu

Tại một lò mổ lợn ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, thay vì thực hiện quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, cán bộ thú y lại thản nhiên 'bỏ chốt', nhờ người nhà của chủ lò mổ hoặc để chính các thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch. Cứ thế hàng tấn thịt lợn chưa qua kiểm tra lâm sàng dễ dàng có 'giấy thông hành', để nằm trên các sạp thịt trong nội thành Hà Nội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
