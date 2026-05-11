Vén màn 'lỗ hổng' kiểm dịch: Cán bộ thú y bỏ chốt, thương lái tự đóng dấu
Video Thời sự

Vén màn 'lỗ hổng' kiểm dịch: Cán bộ thú y bỏ chốt, thương lái tự đóng dấu

11/05/2026 07:13 GMT+7

Tại một lò mổ lợn ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, thay vì thực hiện quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, cán bộ thú y lại thản nhiên 'bỏ chốt', nhờ người nhà của chủ lò mổ hoặc để chính các thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch. Cứ thế hàng tấn thịt lợn chưa qua kiểm tra lâm sàng dễ dàng có 'giấy thông hành', để nằm trên các sạp thịt trong nội thành Hà Nội.

Khi phố phường Hà Nội vẫn còn chìm trong giấc ngủ, những chuyến xe chở thịt lợn hối hả lao đi trên các tuyến đường hướng về trung tâm, phơi trần giữa bụi bẩn. Trên những tảng thịt này, con dấu kiểm dịch đã được đóng ngay ngắn như một tờ giấy thông hành để bước vào các chợ dân sinh. Nhưng, ai là người đã đóng những con dấu này?

Không phải cán bộ thú y mà chính là những thương lái, và người nhà của chủ lò mổ. Lá chắn kiểm dịch bị vô hiệu hóa ngay từ vạch xuất phát, mở đường cho những lô thịt chưa qua kiểm tra đi thẳng vào các chợ dân sinh trong thành phố và đến từng bữa ăn của hàng triệu người dân.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã nhiều ngày ghi nhận quá trình hoạt động tại lò mổ của ông Nguyễn Bá Dư (phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) và theo những xe chở các lô thịt từ lò mổ này về đến chợ Nam Trung Yên, dần dần "vén màn" những lỗ hổng kiểm dịch. 

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 1: Từ khát vọng sinh nhai bỗng lâm cảnh nợ nần

Những dòng thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội tưởng chừng là một cơ hội để người lao động nghèo mưu sinh, thì đằng sau đó là cả một kịch bản được dựng ra đầy tinh vi. Ngoài những mất mát về kinh tế, họ còn khủng hoảng về tinh thần, mất uy tín và danh dự với người thân. Và khi vỡ lẽ, họ mới nhận ra mình đã sập bẫy.

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 2: Kịch bản 'quy trình' hút cạn sinh lực lao động nghèo

