Thẩm phán chặn lệnh cấm Đại học Harvard tuyển sinh viên quốc tế

Thẩm phán liên bang Mỹ Allison Burroughs ngày 23.5 ra phán quyết tạm thời ngăn chặn chính quyền Tổng thống Trump tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.

Sinh viên trong khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Theo CNN, phán quyết được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Đại học Harvard khởi kiện, cho rằng quyết định thu hồi chứng nhận cho Chương trình sinh viên và trao đổi học giả (SEVP - cho phép người nước ngoài được cấp visa để ở lại Mỹ trong thời gian theo học) "rõ ràng là sự trả đũa" đối với việc đại học từ chối các yêu cầu chính sách về ý thức hệ của chính quyền.

Thẩm phán Burroughs tạm thời hoãn quyết định của chính quyền và sắp xếp phiên tòa vào ngày 27.5.

Chủ tịch Đại học Harvard Alan Garber gọi phán quyết của tòa án là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ quyền và cơ hội của các sinh viên và học giả quốc tế của trường.

Chính quyền ông Trump ngày 22.5 nói rằng Đại học Harvard bị mất quyền sử dụng SEVP vì không tuân thủ các yêu cầu mà chính quyền gửi đến hồi tháng 4 về việc cung cấp thông tin của các sinh viên quốc tế.

Chính quyền Tổng thống Trump ngăn Đại học Harvard tuyển sinh quốc tế

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem còn cáo buộc Đại học Harvard duy trì khuôn viên trường học không an toàn, thù địch đối với các sinh viên Do Thái, cổ vũ cho sự đồng cảm với Hamas và áp dụng các chính sách "đa dạng, công bằng và hòa nhập" mang tính phân biệt chủng tộc.

Ông Garber bác bỏ cáo buộc này và nói Đại học Harvard đã phản hồi yêu cầu của Bộ An ninh Nội địa theo luật.

Trong đơn kiện, Đại học Harvard cáo buộc chính quyền đang tiến hành cuộc tấn công trả đũa chưa từng thấy vì đại học ủng hộ các chính sách mà chính quyền không thích.

Quyết định của chính quyền ảnh hưởng hơn 7.000 sinh viên và học giả quốc tế có visa F-1 và J-1 cũng như người phụ thuộc của họ tại Mỹ, theo đơn kiện của Đại học Harvard.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump có khả năng sẽ kháng án. Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson ra tuyên bố nói rằng "các thẩm phán không qua bầu cử không có quyền ngăn chặn chính quyền ông Trump thực thi sự kiểm soát đúng luật của mình đối với chính sách nhập cư và chính sách an ninh quốc gia".

Thẩm phán Burroughs được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, theo CNN. Bà cũng là người đang xem xét đơn kiện khác của Đại học Harvard đối với việc chính quyền đóng băng 2,65 tỉ USD tài trợ liên bang dành cho trường.