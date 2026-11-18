Ngày 17.11, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Trí Tuệ (63 tuổi), thẩm phán TAND tối cao, nguyên Phó chánh án thường trực TAND tối cao, được chỉ định tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung xây dựng đội ngũ luật sư mạnh về chất lượng

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đánh giá việc kiện toàn nhân sự Chi bộ Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Việc này thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và hoạt động của liên đoàn trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Trí Tuệ (thứ 2 từ phải qua), thẩm phán TAND tối cao, nguyên Phó chánh án thường trực TAND tối cao, được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn luật sư Việt Nam ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Phi Long đề nghị tân Bí thư chi bộ cùng tập thể Chi ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy vai trò của luật sư trong xây dựng, thi hành pháp luật và cải cách tư pháp. Hiện cả nước có hơn 23.000 luật sư, tăng hơn 7.000 người trong nhiệm kỳ III (2021 - 2026) của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trí Tuệ bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời xác định đây là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân tiếp tục nỗ lực, tận tâm trong công việc.

Hơn 30 năm công tác trong ngành tòa án

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là lần đầu tiên một thẩm phán TAND tối cao đương nhiệm được cấp có thẩm quyền giao đảm nhiệm trọng trách tại Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Trí Tuệ ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Văn Quảng tin tưởng với hơn 30 năm công tác trong ngành tòa án, ông Nguyễn Trí Tuệ sẽ phát huy kinh nghiệm, tăng cường phối hợp giữa Liên đoàn luật sư Việt Nam với TAND tối cao và các cơ quan Trung ương, địa phương.

Ông Nguyễn Trí Tuệ (quê tỉnh Bắc Ninh) có trình độ tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông bắt đầu công tác trong ngành tòa án từ năm 1990, từng giữ các chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TAND tối cao.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh án TAND tối cao. Từ năm 2020 - 2026, ông giữ chức Phó chánh án thường trực TAND tối cao.

Từ tháng 3.2026, ông là thẩm phán TAND tối cao.