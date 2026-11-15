Luật sư Hà Hải làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong 2 ngày 14 và 15.11, Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) và luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: HOÀI ANH

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM...

Theo báo cáo tại đại hội, Đoàn luật sư TP.HCM hiện có quy mô lớn nhất cả nước với tổng số 10.263 luật sư thành viên và 2.465 tổ chức hành nghề luật sư.

Trong nhiệm kỳ qua và từ khi hợp nhất đến nay, đội ngũ luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM đã khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động bổ trợ tư pháp khi tham gia tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý cho 16.818 vụ án hình sự; 15.053 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động và 210 vụ án hành chính.

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Với đa số phiếu bầu tín nhiệm, luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, chính thức đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hướng đến nguồn nhân lực pháp lý ngang tầm khu vực

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM Hà Hải cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đoàn luật sư TP.HCM ngày càng vững mạnh, đoàn kết và kỷ cương.

Tân Chủ nhiệm Đoàn luật TP.HCM Hà Hải phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: T.X

Theo đó, Đoàn luật sư TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vững vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật sư, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong quá trình hành nghề.

Bên cạnh công tác tổ chức, luật sư Hà Hải nhấn mạnh việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng thực chất và chuyên sâu, hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực pháp lý có chất lượng ngang tầm khu vực.

Đoàn cũng sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện chính sách, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ sự phát triển của TP.HCM.

Ngoài ra, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và hoạt động của Đoàn luật sư TP.HCM được xác định là một khâu đột phá nhằm hiện đại hóa phương thức điều hành, minh bạch hóa thông tin và tạo môi trường kết nối hiệu quả cho các tổ chức hành nghề cũng như từng luật sư thành viên.

Chuẩn bị nhân lực pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đoàn luật sư TP.HCM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị Đoàn luật sư TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại để có giải pháp khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀI ANH

Theo ông Trần Văn Bảy, nhiệm vụ trước mắt của Đoàn luật sư TP.HCM là nhanh chóng củng cố tổ chức sau hợp nhất, xây dựng một tập thể đoàn kết, liêm chính và phát huy năng lực tự quản thực chất.

Thành phố kỳ vọng Đoàn luật sư TP.HCM sẽ nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đồng hành chặt chẽ cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc thành lập các nhóm nghiên cứu, tư vấn chuyên môn sâu.

Đáng chú ý, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Đoàn luật sư chủ động tham gia triển khai luật Phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho không gian phát triển mới của thành phố.

Đặc biệt, Đoàn luật sư TP.HCM cần tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao để sẵn sàng phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cũng như nâng cao năng lực giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Song song đó, đội ngũ luật sư cần tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm quyền bào chữa và quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Các nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên thống nhất, phát huy trách nhiệm xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận công lý cho người dân và hoạch định tầm nhìn chiến lược đến năm 2031, tầm nhìn 2045 cũng được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.

Khẳng định lãnh đạo TP.HCM sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ thực chất, ông Trần Văn Bảy bày tỏ tin tưởng Đoàn luật sư TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vị thế đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bứt phá của thành phố trong giai đoạn mới.