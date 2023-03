Thắm tình đoàn kết giữa Quân khu 7 với đồng bào tôn giáo

Đây là dịp để tăng cường sự gần gũi, hiểu biết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với các tổ chức tôn giáo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và người dân trong nâng cao thực hiện công tác tôn giáo, góp phần củng cố đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt PHAN THU HOÀI

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo.

Những đóng góp to lớn này đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu 7.

Nhờ uy tín và tấm gương của các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo mà bà con tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, tích cực lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc Trung tướng TRẦN HOÀI TRUNG

Thắm tình đoàn kết giữa Quân khu và đồng bào tôn giáo

Theo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hiện trên địa bàn Quân khu 7 có 15 tôn giáo với hơn 10 triệu tín đồ, chiếm 44,9% dân số.

Hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu 7 có hơn 200 đảng viên là người có đạo đang công tác. Các đơn vị thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, tín đồ các tôn giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Đồng bào các tôn giáo luôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh", Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng khi được đón tiếp các vị chức sắc tôn giáo về dự buổi gặp mặt PHAN THU HOÀI

Năm 2022, các đơn vị của Quân khu 7 phối hợp nhiều địa phương, nhà hảo tâm xây tặng 57 công trình văn hóa, thể dục - thể thao trong các cơ sở tôn giáo với kinh phí trên 16 tỉ đồng. Xây 378 căn nhà tình nghĩa quân dân tặng đồng bào dân tộc, tôn giáo với tổng trị giá trên 30 tỉ đồng.

Vừa qua, Quân khu 7 cũng đã tổ chức chương trình "Xuân chiến sĩ" trên địa bàn khu căn cứ cách mạng tại xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo sinh sống.

Theo chia sẻ của trung tướng Trần Hoài Trung, hàng trăm hộ dân của xã Mã Đà nằm ngay trong căn cứ chiến khu Đ, sát thủy điện Trị An, từ ngày thống nhất đất nước đến nay, bây giờ đồng bào mới có điện. Quân khu 7 vào giúp đồng bào làm đường, làm điện là việc làm vô cùng ý nghĩa, tăng cường tình đoàn kết quân - dân.

"Lần đầu tiên đồng bào có điện, có đường, yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống", trung tướng Trần Hoài Trung nói.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc PHAN THU HOÀI

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc khẳng định Quân khu 7 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng với hoạt động của nhiều tổ chức tôn giáo. Hiện nay, nước ta luôn thực hiện các chính sách nhất quán về tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân.



Ông Vũ Hoài Bắc đánh giá cao các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 7 đã xây dựng đường hướng tiến bộ, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc; đồng thời đã tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội của đất nước, phát huy giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp, có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo phối hợp chính quyền địa phương nhận diện, nâng cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; đồng thời thực hiện đúng quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.