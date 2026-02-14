Thăm vườn rau sân thượng và nấu bánh tét cùng Á hậu Thúy An

Nguyễn Thúy An sinh năm 1997 tại Kiên Giang, cô giành ngôi vị Á hậu 2 ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi trở về từ đấu trường nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa 2019, Thúy An kết hôn với tiến sĩ Ngọc Duy. Hiện tại, người đẹp 9X đang sống trong căn biệt thự thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Không gian bếp trên sân thượng của Á hậu Thúy An Ảnh: B.H

Đam mê nấu ăn, Á hậu Thúy An tận dụng sân thượng để trồng rau cũng như tạo căn bếp nhỏ theo phong cách miền Tây. Cô cho biết kể từ khi có khu vườn trên cao, gia đình cô hiếm khi phải đi chợ mua rau. Trong những ngày cuối năm, người đẹp 9X cũng tận dụng lá cẩm có sẵn trong vườn để làm nguyên liệu nấu bánh tét chiêu đãi các thành viên trong gia đình và gửi tặng bạn bè.

Bên cạnh đó, nhờ có căn bếp nhỏ mang phong cách miền Tây trên sân thượng, Thúy An đỡ nhớ nhà và có nhiều cảm hứng hơn trong việc nấu ăn. Cô thường xuyên thực hiện những món ăn ngon và chia sẻ công thức thông qua những video đăng tải trên kênh TikTok. Theo Thúy An, khi quyết định xây dựng căn bếp này, cô được gia đình chồng ủng hộ. Các thành viên trong gia đình của Á hậu 2 Hoa hậu Việt nam 2018 cũng thường quây quần bên nhau ở không gian này.