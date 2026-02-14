Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thăm vườn rau sân thượng và nấu bánh tét cùng Á hậu Thúy An
Video Giải trí

Thăm vườn rau sân thượng và nấu bánh tét cùng Á hậu Thúy An

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
14/02/2026 19:00 GMT+7

Trong những ngày cận Tết Bính Ngọ, Á hậu Thúy An dành thời gian chăm sóc vườn rau của mình cũng như tận dụng nguyên liệu có sẵn từ khu vườn để làm bánh tét chiêu đãi các thành viên trong gia đình.

Nguyễn Thúy An sinh năm 1997 tại Kiên Giang, cô giành ngôi vị Á hậu 2 ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi trở về từ đấu trường nhan sắc Hoa hậu Liên lục địa 2019, Thúy An kết hôn với tiến sĩ Ngọc Duy. Hiện tại, người đẹp 9X đang sống trong căn biệt thự thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Thăm khu vườn 'trên mây' và nấu bánh tét cùng Á hậu Thúy An - Ảnh 1.

Không gian bếp trên sân thượng của Á hậu Thúy An

Ảnh: B.H

Đam mê nấu ăn, Á hậu Thúy An tận dụng sân thượng để trồng rau cũng như tạo căn bếp nhỏ theo phong cách miền Tây. Cô cho biết kể từ khi có khu vườn trên cao, gia đình cô hiếm khi phải đi chợ mua rau. Trong những ngày cuối năm, người đẹp 9X cũng tận dụng lá cẩm có sẵn trong vườn để làm nguyên liệu nấu bánh tét chiêu đãi các thành viên trong gia đình và gửi tặng bạn bè.

Bên cạnh đó, nhờ có căn bếp nhỏ mang phong cách miền Tây trên sân thượng, Thúy An đỡ nhớ nhà và có nhiều cảm hứng hơn trong việc nấu ăn. Cô thường xuyên thực hiện những món ăn ngon và chia sẻ công thức thông qua những video đăng tải trên kênh TikTok. Theo Thúy An, khi quyết định xây dựng căn bếp này, cô được gia đình chồng ủng hộ. Các thành viên trong gia đình của Á hậu 2 Hoa hậu Việt nam 2018 cũng thường quây quần bên nhau ở không gian này. 

Khám phá khu vườn trên cao và nấu bánh tét cùng Á hậu Thúy An

 

Tin liên quan

Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?

Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?

Sau gần 3 năm kết hôn với tiến sĩ Hồ Đắc Đức, Á hậu Phương Anh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của fan sắc đẹp Việt vì có sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhân dịp tết đến xuân về, Phương Anh chia sẻ kế hoạch đón tết của mình cùng gia đình hai bên.

Khám phá thêm chủ đề

Thúy An Á hậu Thúy An bếp vườn Hoa hậu Việt Nam 2018 Khu vườn Bánh tét
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận