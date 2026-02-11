Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?
Video Giải trí

Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?

Minh Hy
Minh Hy
11/02/2026 08:00 GMT+7

Sau gần 3 năm kết hôn với tiến sĩ Hồ Đắc Đức, Á hậu Phương Anh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của fan sắc đẹp Việt vì có sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhân dịp tết đến xuân về, Phương Anh chia sẻ kế hoạch đón tết của mình cùng gia đình hai bên.

Á hậu Phương Anh sau 3 năm kết hôn

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Phương Anh còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành thương mại toàn cầu tại RMIT (TP.HCM). Hiện tại, Phương Anh đang theo học tiến sĩ cũng tại ngôi trường này.

Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?- Ảnh 1.

Á hậu Phương Anh cùng chồng trang hoàng nhà cửa để đón tết

Ảnh: FBNV

Sau gần 3 năm "về chung một nhà" với tiến sĩ Hồ Đắc Đức, Phương Anh hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, luôn tôn trọng công việc và sở thích. Trong dịp Tết Bính Ngọ, cả hai cùng nhau sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cũng như lên kế hoạch sinh con. Ngoài ra, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 còn chia sẻ về cách ứng xử trước những câu hỏi tế nhị ngày tết.

Chồng Á hậu Phương Anh sinh năm 1994, tốt nghiệp tiến sĩ ở Anh. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, Phương Anh và bạn đời có khoảng thời gian hơn một năm hẹn hò.

Á hậu sở hữu IELTS 8.0 đón tết ra sao?

