Giải trí

'Thần đồng âm nhạc' Thái Lan qua đời

Thanh Chi
Thanh Chi
05/01/2026 13:57 GMT+7

Theo Thairath, Pratchaya Panjapanya - nghệ sĩ chơi keyboard và giọng ca chính của ban nhạc Noklae (Thái Lan) vừa qua đời. Anh nổi tiếng từ thập niên 1980, từng được xem là 'thần đồng âm nhạc', 'biểu tượng giới trẻ' tại xứ chùa vàng.

'Thần đồng âm nhạc' Thái Lan qua đời - Ảnh 1.

Pratchaya Panjapanya (Noom Noklae) nổi tiếng từ khi còn là thiếu nhi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THAIRATH

Trang tin Thái Lan cho biết, điều phối viên của ban nhạc Noklae xác nhận rằng Pratchaya Panjapanya (hay Noom Noklae) đã qua đời tại Los Angeles (Mỹ), ở độ tuổi ngoài 50. Những năm qua, nam nghệ sĩ sống kín tiếng tại Mỹ, anh có gia đình riêng và làm dược sĩ tại xứ cờ hoa. Về nguyên nhân cái chết, gia đình cố nghệ sĩ tiết lộ anh mắc bệnh nền.

Được biết, bạn bè, người hâm mộ của ban nhạc Noklae đã liên lạc với nhau để hỏi thăm về tình hình tang lễ và chia buồn với gia đình. Truyền thông Thái Lan hé lộ các thành viên trong ban nhạc Noklae dự kiến sẽ thảo luận thêm về việc tổ chức lễ cúng cho cố nghệ sĩ tại quê nhà vào khoảng thời gian thích hợp. Thông tin về sự ra đi của Noom Noklae khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng, nhất là cộng đồng fan tại Chiang Mai. Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ lòng thương tiếc và tri ân biểu tượng âm nhạc được giới trẻ yêu thích những năm 1980 - 1990.

'Thần đồng âm nhạc' Thái Lan qua đời - Ảnh 2.

Nhiều ca khúc của Pratchaya Panjapanya và ban nhạc Noklae trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả Thái Lan

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THAIRATH

Pratchaya Panjapanya và ban nhạc Noklae nổi đình đám từ năm 1985 với nhãn hiệu Grammy. Nhiều bài hát của họ từng rất phổ biến trên đài phát thanh, băng cassette và tại các hội chợ địa phương, đã trở thành biểu tượng hoài niệm cho tuổi thơ và tuổi trẻ của nhiều người. Không ít bài hát của nhóm được đông đảo giới trẻ Thái Lan thời đó yêu thích thậm chí vẫn được nghe cho đến ngày nay, trong đó phải kể đến Sud Sakorn từ album Noom Doi Tao (1985).

Nhiều người chia sẻ sự ra đi của Noom Noklae không chỉ là một mất mát với giới nghệ sĩ mà còn là sự phai nhạt của một ký ức quý giá từ một chương cuộc đời. Trong khi đó, đài Chiang Mai Traffic Radio gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ và tưởng nhớ "thần tượng giới trẻ được yêu mến của kỷ nguyên Grammy", ngôi sao âm nhạc đã lớn lên cùng ký ức của họ.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan Thần đồng âm nhạc Pratchaya Panjapanya Noom Noklae Noklae
