'Thần đồng' LHAT tỏa sáng, EZ Gaming lên ngôi trước sự chứng kiến của hơn 500.000 CĐV

Sau khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đội EZ Gaming gồm 4 thành viên là Thành Mù, Lê Hà Anh Tuấn (LHAT), Conbomelam và Central đã giành quyền vào chơi trận chung kết tổng FVPL Autumn 2024. Tuy nhiên, đối thủ của họ là Seven Galaxy - đội cũng mang đến nhiều bất ngờ ở giải đấu năm nay và được dự đoán sẽ khiến EZ Gaming gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ở trận chung kết nhánh thua, Seven Galaxy đã đánh bại SevenTV đầy thuyết phục.



EZ Gaming bước vào trận chung kết tổng với quyết tâm rất cao. Động lực của các VĐV EZ Gaming còn lớn hơn khi họ thất bại đáng tiếc ở mùa giải FVPL Summer 2024. Xuyên suốt các trận đấu, 4 thành viên của EZ Gaming luôn giữ sự tập trung và xử lý những tình huống vô cùng đẳng cấp.

Các cặp đấu diễn ra đầy hấp dẫn ẢNH: FC ONLINE

Trong trận chung kết tổng, “thần đồng” trẻ tuổi LHAT là người thi đấu nổi bật nhất. Anh đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và giúp EZ Gaming vượt qua những thời điểm khó khăn. Bên cạnh đó, những đồng đội của anh là Thành Mù, Central cùng Lieta cũng đã thể hiện phong độ đỉnh cao.

Sau 4 trận đấu, EZ Gaming giành chiến thắng 3-1 trước Seven Galaxy, trở thành tân vương FVPL Autumn 2024 với số tiền thưởng 150 triệu đồng. Ý nghĩa hơn, chiến thắng của EZ Gaming được khoảng 600 CĐV tham dự trực tiếp chứng kiến. Ngoài ra, hơn 500.000 CĐV cũng theo dõi trận đấu trên nền tảng trực tuyến.

Trong khi đó, các thành viên của Seven Galaxy tỏ ra tiếc nuối sau khi thất bại ở trận chung kết. Seven Galaxy vốn được đánh giá là đối trọng vô cùng nặng ký cho chức vô địch FVPL Autumn 2024, nhất là khi họ chính là chủ nhân HCB SEA Games 31. Tuy nhiên, ở những thời khắc quan trọng, Seven Galaxy vẫn thiếu sự may mắn.

EZ Gaming lên ngôi đầy thuyết phục ẢNH: FC ONLINE

Đặc biệt, sau chung kết FVPL Autumn 2024, EZ Gaming cũng chính thức công bố VĐV LHAT sẽ là một trong 2 đại diện Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế FC Pro Festival 2024 diễn ra vào tháng 12 tại Hàn Quốc.